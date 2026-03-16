El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este martes habrá un descenso de temperatura, pero después ascienden nuevamente.
Martes con alguna tormenta, leve descenso de temperatura y vuelve el calor del miércoles al sábado
El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el sábado no habrá lluvias y que el domingo podría haber un episodio cortito de precipitaciones.
Este martes habrá aumento de la nubosidad y de la humedad y, en la tarde, puede registrarse alguna tormenta, pero no habrá lluvias, en las zonas sur y este del país.
"Es de muy rápido pasaje, las condiciones mejoran en la misma noche de mañana martes. Hay un leve descenso de temperatura en la noche, pero vuelve el calor el próximo miércoles", destacó.
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Y agregó: "Del miércoles al sábado nuevamente temperaturas en ascenso".
En lo que respecta la fin de semana, el meteorólogo indicó que podría haber otro evento cortito de lluvias el domingo. "El sábado libre de lluvias", adelantó.
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