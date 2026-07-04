RECIBÍ EL NEWSLETTER
NORTEAMERICA

Marruecos es el primer cuartofinalista del Mundial 2026 tras ganar 3-0 a Canadá

Su adversario en cuartos de final se define en el partido entre Paraguay y Francia, que se juega a las 18:00 horas de este sábado.

MARRUECOS-AFP

Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.

Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8'.

El ganador de este cruce se enfrentará en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Con Canadá y Marruecos comienza este sábado la etapa de octavos de final en el Mundial 2026

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"
SINIESTRO FATAL

Despiste y vuelco en ruta 8: un hombre de 47 años murió en el lugar y una mujer de 37 fue trasladada
CIUDAD DEL CARMEN

Femicidio en Durazno: capturaron al hombre que mató a una mujer de 42 años; estaba a seis kilómetros del hecho
TESTIMONIO

Encañonaron y robaron moto y pertenencias a delivery: "Quedé desplumado; la inseguridad que hay es imposible", dijo
BARRIO ATAHUALPA

"Creemos que fue entregado", dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes

Te puede interesar

Femicidio en Durazno: capturaron al hombre que mató a una mujer de 42 años; estaba a seis kilómetros del hecho video
CIUDAD DEL CARMEN

Femicidio en Durazno: capturaron al hombre que mató a una mujer de 42 años; estaba a seis kilómetros del hecho
Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.
ESTADO DE SALUD DE TRES EFECTIVOS

Sigue "grave, pero estable" el policía que fue baleado en rapiña a residencial; la otra efectiva herida evoluciona
Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala video
piedras blancas

Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala

Dejá tu comentario