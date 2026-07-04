Marruecos es el primer cuartofinalista del Mundial 2026 tras ganar 3-0 a Canadá

Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.

Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8'.

El ganador de este cruce se enfrentará en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.

FUENTE: AFP

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