Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.
Marruecos es el primer cuartofinalista del Mundial 2026 tras ganar 3-0 a Canadá
Su adversario en cuartos de final se define en el partido entre Paraguay y Francia, que se juega a las 18:00 horas de este sábado.
Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8'.
El ganador de este cruce se enfrentará en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.
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Con Canadá y Marruecos comienza este sábado la etapa de octavos de final en el Mundial 2026
FUENTE: AFP
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