Con Canadá y Marruecos comienza este sábado la etapa de octavos de final en el Mundial 2026

Comienzan este sábado los partidos por octavos de final en el Mundial 2026 de Norteamérica. El primer encuentro será entre Canadá y Marruecos , a las 14:00 horas. Les siguen Paraguay y Francia a las 18:00.

Los otros enfrentamientos que se vienen en esta etapa de eliminación directa son Brasil VS Noruega y México VS Inglaterra este domingo, a las 17:00 y a las 21:00 horas respectivamente.

El lunes, es el turno de Portugal VS España a las 16:00 y Estados Unidos contra Bélgica, a las 21:00.

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La etapa la cierran el martes Argentina y Egipto a las 13:00 y Suiza y Colombia a las 17:00.

Francia, sin Tchouaméni

El centrocampista de la selección francesa y del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, con molestias en el muslo, causa baja para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay del sábado en Filadelfia, según indicó a la AFP una fuente cercana a los Bleus.

Tchouaméni, fijo en el centro del campo junto a Adrien Rabiot, sintió una molestia en el muslo durante el último entrenamiento de Francia del viernes. Su puesto debería ser ocupado por Manu Koné, jugador de la Roma.

De nueve a dos: Marruecos y Egipto

Luego de clasificar a nueve de sus diez selecciones en liza para los dieciseisavos del Mundial 2026, parecía que por fin África despertaba y le peleaba de tú a tú a Europa y Sudamérica la hegemonía del fútbol. Pero finalmente solo accedieron a octavos Marruecos y Egipto.

Únicamente Túnez, que perdió sus tres partidos y vivió un torneo sumido en el caos interno, evitó el pleno africano en la segunda ronda de Norteamérica 2026.

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal y Sudáfrica sí cumplieron y superaron la fase de grupos.

En la primera ronda de eliminación directa el continente africano vio como casi todos sus representantes se despedían de Norteamérica y solo Egipto y Marruecos lograron avanzar, ambos en penales, a octavos.

Los Leones del Atlas, estandartes del fútbol africano en la última década, dejaron por el camino a un clásico del Mundial como Países bajos, tres veces finalista (1-1, 3-2).

Los Faraones de Mo Salah, por su parte, vencieron al rústico Australia en los penales (1-1, 4-2) en un choque entre dos selecciones que nunca habían jugado un duelo mata-mata.

Vinícius y Haaland ajustan cuentas en el Mundial

El domingo, uno de los enfrentamientos será entre Brasil y Noruega. El otro, entre México e Inglaterra.

Vinícius Jr y Erling Haaland ajustarán cuentas en el Mundial de 2026. Las dos figuras planetarias batallarán el domingo por el pase a los cuartos de final, con Brasil buscando vencer por primera vez a Noruega.

Será la primera ocasión en la que las estrellas del Real Madrid y el Manchester City, ambos de 25 años, pulseen con sus selecciones.

Hasta ahora solamente habían competido en la Liga de Campeones de Europa, un escenario que le fue favorable al gigante nórdico (cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas).

Pero ahora la mayor pasarela del fútbol los cita en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, adonde ambos llegan con la mochila cargada de goles: Haaland con cinco y Vini con cuatro, siguiendo la estela del artillero Lionel Messi (7).

Los duelos del España-Portugal

Lamine Yamal ante uno de sus peores enemigos, Nuno Mendes, el duelo de cerebros entre Vitinha y Rodri o el choque de dos viejos conocidos del fútbol saudita como Cristiano Ronaldo y Aymeric Laporte: los duelos que marcan el España-Portugal de octavos del Mundial, el lunes en Dallas.

FUENTE: AFP