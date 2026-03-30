Mario Bergara dijo que prevén empezar las obras del proyecto de movilidad en 2027

Mario Bergara dijo que la Intendencia de Montevideo trabaja con expertos internacionales en el proyecto de 18 de Julio y prevé iniciar las obras en 2027.

"Vamos a estar complementando esas imágenes no solamente en lo que respecta a 18 de Julio, sino también en los carriles que van a estar en avenida Italia y 8 de Octubre. Vamos a hacer también algunas cuestiones que sean de simulación activa, tipo video, pero sobre todo es ponernos a trabajar", dijo Bergara.

"Ya estamos en condiciones de, coordinados y liderados por el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en el proyecto conceptual y en el proyecto ejecutivo que nos permita hacer cuanto antes las licitaciones correspondientes y cumplir lo que planteó el presidente de la República en el Parlamento", sostuvo.

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