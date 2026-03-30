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MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que prevén empezar las obras del proyecto de movilidad en 2027

"Ya estamos en condiciones de, coordinados y liderados por el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en el proyecto conceptual y en el proyecto ejecutivo para las licitaciones", dijo el intendente.

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Mario Bergara dijo que la Intendencia de Montevideo trabaja con expertos internacionales en el proyecto de 18 de Julio y prevé iniciar las obras en 2027.

"Vamos a estar complementando esas imágenes no solamente en lo que respecta a 18 de Julio, sino también en los carriles que van a estar en avenida Italia y 8 de Octubre. Vamos a hacer también algunas cuestiones que sean de simulación activa, tipo video, pero sobre todo es ponernos a trabajar", dijo Bergara.

"Ya estamos en condiciones de, coordinados y liderados por el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en el proyecto conceptual y en el proyecto ejecutivo que nos permita hacer cuanto antes las licitaciones correspondientes y cumplir lo que planteó el presidente de la República en el Parlamento", sostuvo.

Así explicó Mario Bergara cómo quedarán los carriles de ómnibus, autos y bicicletas en 18 de Julio y las paralelas.
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El dibujo: así explicó Mario Bergara cómo quedarán los carriles de ómnibus, autos y bicicletas en 18 de Julio y las paralelas

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