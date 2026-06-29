Jorge Giordano dijo que los jugadores solo le pidieron a Bielsa entrenar "todos juntos", lo otro "no tiene pies ni cabeza"

El director de selecciones de la AUF Jorge Giordano volvió este lunes de mañana a Montevideo junto al ex entrenador de Uruguay Marcelo Bielsa y un solo jugador del plantel, Sebastián Cáceres.

En rueda de prensa al llegar al aeropuerto, Giordano fue consultado sobre la temprana eliminación de Uruguay (en la fase de grupos y con solo 2 puntos de 9 posibles) y acerca de las reuniones que tuvo Bielsa con el plantel antes y después del partido con España.

Giordano dijo primero que Bielsa dará una conferencia de prensa el martes de tarde en el estadio Centenario, y aseguró que en lo persona siente “mucha tristeza y angustia”.

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“No sé lo que salió hacia afuera”, dijo sobre las versiones de molestias con Bielsa en el plantel, y agregó: “Que le pidieron jugar de una forma en particular no tiene pies ni cabeza, lo único que plantearon es entrenar todos juntos”.

Giordano también aseguró que es falso que en la última reunión de despedida con los jugadores les haya recriminado que lo dejaron solo. “Eso también es falso”, aseguró.

Sí hubo una reunión con los futbolistas primero, de despedida, y luego “con todos” los colaboradores de la Selección.

“Bielsa defendió siempre a los futbolistas y nunca los expuso. De una persona intachable no se pueden decir esas cosas”, agregó.

Sobre la eliminación, Giordano dijo que “no hay que responsabilizar a Muslera” por los goles recibidos. “Todos tenemos responsabilidades y yo soy uno”, agregó.

Sobre la titularidad de Muslera, dijo que “hay opiniones que pesan y otras son opiniones nomás”. “Después del año que hizo en Estudiantes no creo que nadie pensara que no podía estar en el Mundial y ser titular”, agregó.

“Para mi, futbolísticamente Uruguay fue superior a los dos primeros rivales y compitió con España. El ánimo de los futbolistas se puede ver en el partido, si fuimos superiores el ánimo era bueno”, aseguró sobre el rendimiento deportivo.

Consultado sobre “lo bueno” que se puede rescatar de esta eliminación, Giordano respondió: “Los resultados marcan. Creo que todo no es malo, obviamente que si no clasificás si. Lo bueno, hay futbolistas que tienen un largo proceso por delante” en la selección.

Giordano dijo que para la fecha FIFA de setiembre y octubre la selección será dirigida por un entrenador interino (“cualquiera menos yo”, aseguró), y agregó que el nuevo DT no se va a elegir “hasta que se resuelva la situación política” de la AUF, en referencia a las elecciones de autoridades en marzo de 2027.