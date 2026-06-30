Doble homicidio en el barrio Lavalleja Sur: dos hermanos de 35 y 28 años fueron atacados a tiros

Un doble homicidio ocurrió sobre las 23:30 de este lunes en el barrio Lavalleja Sur, en Montevideo. Los fallecidos fueron dos hermanos de 35 y 28 años.

El crimen ocurrió en Ignacio Pedralbe Cayetano Moretti. Desde allí, un vecino los trasladó hacia una mutualista, donde ingresaron con múltiples heridas de arma de fuego y murieron a las 23:40, supo Subrayado.

Una familiar de las víctimas dijo que escuchó varias detonaciones y, al salir de su casa, vio a ambos tendidos en la calle.

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Dentro de una vivienda precaria, de tres por cuatro metros, los policías hallaron ocho casquillos de calibre 9 milímetros. La Policía Científica perició la escena.

El hombre de 35 años tenía seis antecedentes penales, el último de 2023 por porte de arma de fuego. Y su hermano de 28, tenía ocho antecedentes, el último de 2025 por hurto.

La familiar señaló a los investigadores que ambos habían tenido problemas, días atrás, con un vecino por unos robos. El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos investiga los crímenes.