Un hombre de 38 años fue asesinado tras sufrir un ataque a balazos en la mañana de este martes en Rafael Eguren y Jacobo Varela, en el barrio Pérez Castellanos, en Montevideo.
Ataque a balazos contra un hombre termina en homicidio en el barrio Pérez Castellanos
El homicidio del hombre de 38 años ocurrió en la mañana de este martes en Rafael Eguren y Jacobo Varela en Montevideo.
El ataque ocurrió en la esquina, donde fueron hallados cuatro casquillos y quedaron manchas de sangre. El herido corrió y cayó en el cantero central. Vecinos dijeron a Subrayado que a las 7:40 escucharon cuatro disparos.
El fallecido tenía 11 antecedentes penales.
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En la escena trabajó la Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que asumió la investigación.
El crimen ocurre horas después de un doble homicidio en el barrio Lavalleja Sur, también en la capital.
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