Mientras investigan, quedó bajo amparo de INAU el niño que mató a otro con el arma de su madre policía en Rosario

La Justicia resolvió que el niño de 11 años que mató a otro de 12 al manipular el arma de reglamento de su madre policía quede bajo amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), informaron fuentes de la institución a Subrayado.

La medida también alcanza a su hermano de 13 años. Ambos permanecerán bajo amparo mientras se estudia su situación y se evalúa la capacidad de cuidados de su entorno familiar.

Una vez concluido ese análisis, la Justicia determinará si los menores regresan con su familia o si permanecen en un hogar del INAU, añadieron las fuentes.

La presidenta de INAU, Claudia Romero, fue consultada al respecto en la mañana de este martes: “Una vez que sucedió el caso se informó al INAU. Se determinó judicialmente hasta que se estudie bien la situación, se valore y se investigue, que estos niños queden bajo amparo de la institución. Estamos evaluando la forma más apropiada de cuidado de estos adolescentes”, señaló.

“Lo venimos manifestando desde el inicio de nuestra administración: estamos muy preocupados por la violencia. No solamente en términos cuantitativos, sino que también nos duele la forma, la crueldad, en que la violencia ha avanzado”, agregó.

Investigación fiscal, Juzgado de Familia e investigación administrativa

El caso ocurrió el domingo sobre las 17:00 en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Según transmitió a Subrayado el fiscal del caso, Hugo Pereira, el niño de 12 años murió tras recibir un disparo efectuado por otro menor de 11 años que manipulaba el arma de reglamento de su madre, funcionaria policial. El herido fue trasladado en ambulancia a una mutualista, donde fue asistido, pero no sobrevivió debido a la gravedad de la herida.

Por su parte, la Jefatura de Policía de Colonia anunció una investigación administrativa. “Pedimos una investigación de urgencia. En este caso seguramente termine en un sumario”, indicó el jefe de Policía, Paulo Costa.

“Estamos muy apenados, en virtud de que hay una funcionaria policial como responsable del caso”, agregó. Además, señaló que la situación “está bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia, por tratarse de una situación en la que no hay imputación”.

“Sí, la responsabilidad directa es de sus progenitores, de los padres, y creo que la línea de investigación va por ese lado, buscando como objeto la responsabilidad de los progenitores”, sostuvo.