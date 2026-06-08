Mario Bergara dice que llegarán a medio millón de hogares con contenedores domiciliarios

El intendente de Montevideo Mario Bergara explicó el plan de obras que llevará adelante con los recursos financieros aprobados la semana pasada por la Junta Departamental, y que se suman al presupuesto de la comuna ya aprobado.

Bergara dijo que la Junta aprobó “un monto histórico” de 260 millones de dólares que se destinará a cuatro áreas: limpieza, saneamiento, calles y veredas.

“Todo lo que reclama la ciudadanía y lo que todos los candidatos dijeron que había que hacer”, apuntó el intendente de Montevideo este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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Sobre el financiamiento externo aprobado en la Junta con cuatro votos de la oposición, Bergara dijo que “fue un triunfo”. Recordó que “fueron dos ediles del Partido Nacional, uno más independiente y otro del Partido Colorado”.

Ellos, agregó, “entendieron que estos no son los tiempos del juego electoral, ahora hay que priorizar el hacer cosas para el bienestar de la gente”.

Bergara aseguró que el financiamiento aprobado, que se suma al presupuesto de la comuna, permitirá “avanzar más rápido”. “Estos recursos son para acelerar estos planes”, dijo.

“Y esto se puede hacer porque el nivel de deuda de la Intendencia es bajísimo. La deuda de saneamiento con el BID llega hasta el 2041. El endeudamiento es del 3%, muy bajo, y aún con este financiamiento aprobado, seguirá siendo bajo”, insistió.

Limpieza

El intendente aseguró que con los recursos disponibles “se llegará a medio millón de hogares con contenedores domiciliarios”.

“Lo que hemos avanzado hasta ahora ronda el 10%; con esta inyección de recursos aceleramos los plazos. En el 2028, en algún momento del 2028, llegaremos a cubrir un plan muy ambicioso que permitirá cambiar el sistema de recolección de residuos”, agregó.

La inversión se hará en contenedores domiciliarios y camiones distintos para la recolección. “Hay una ingeniería general diferente que requiere cientos de miles de contenedores para ser distribuidos entre la población”, apuntó.

Veredas

En cuanto al plan de reparación de veredas, Bergara reconoció que al recortar los recursos previstos (se pasó de 65 millones de dólares a 40 millones), “no vamos a llegar a la cuarta parte de las veredas de Montevideo, será un poco menos”.

En este sentido dijo que se priorizarán “las veredas en asentamientos, en las principales avenidas y sus derivaciones, y después llegaremos hasta donde podamos en los barrios”.

Recordó que reparar la vereda “es obligación de quien vive frente a ella” y reiteró que el arreglo se le cobrará al vecino en cuotas, en un plazo largo, que no implique un problema al momento de pagar.

También señaló que en algunos casos la reparación no se cobra, por ejemplo, cuando las baldosas de la vereda son levantadas por las raíces de un árbol, o cuando el arreglo se da en zonas de bajos recursos, como en asentamientos.

Boletos

Bergara fue consultado sobre el impacto que puede tener en el precio del boleto la suba de los combustibles de abril, mayo y junio.

“En principio pensamos que ese aumento de los combustibles no nos lleva a ajustar el boleto”, dijo el intendente de Montevideo, y recordó: “allá por el 2006, 2007 se creó el fideicomiso del gasoil que evita que el grueso del aumento de los combustibles se traslade al boleto”.

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Sobre este punto, Bergara dijo que “se está evaluando en el departamento de movilidad” y destacó que si se resuelve aplicar será para “algunas zonas específicas” de esos barrios, con la finalidad de “ordenar el tránsito”.

Descartó que se haga “con afán recaudatorio” y dijo que este año se tomará una decisión. “Lo vamos a resolver este año”, concluyó.