Mario Bergara criticó que "un tercio de la Mesa Política bloqueara el apoyo del FA al plebiscito" sobre las Intendencias

“Yo lamento esa decisión. La mayoría de la Mesa Política votó a favor de acompañar el plebiscito. En realidad no es que hubo una mayoría del Frente en contra. No. Hubo una mayoría del Frente a favor de acompañar este plebiscito, que nosotros defendemos enormemente. Es una herramienta para limitar y combatir el clientelismo político. El tema es que esa mayoría no alcanzó a una mayoría especial que esta decisión requiere según el estatuto del Frente Amplio, porque hubo un tercio de la Mesa Política que bloqueó esa decisión”, dijo Bergara este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.