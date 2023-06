Mario Bergara considera que gobierno fracasó en seguridad y que debe haber "apertura política"

“Es un tema que requiere una solución que atraviese los gobiernos. No va a haber una solución de un partido político”, dijo en un principio. Luego agregó que “no sería justo para la sociedad uruguaya que hiciéramos lo mismo que la coalición en su momento, que fue utilizar el tema de la inseguridad, tan triste como es, como un caballito de batalla con la búsqueda de réditos electorales”.

Sobre los cuestionamientos que hace la coalición a las críticas del Frente Amplio, comparando cifras previas al gobierno actual, Bergara respondió: “El Frente Amplio tiene autoridad moral para hablar de cualquier tema. Podrá coincidir o no coincidir con lo que diga el Frente. Pero autoridad moral al Frente Amplio no le falta para hablar de ningún tema, por toda la historia del FA, no solo los 15 años de gobierno”. Luego agregó: “El Frente Amplio dejó una Policía muchísimo mejor que la que encontró”.