María Dolores: Diputados aplazó votación de investigadora; para Colonización discusión política afecta la producción

El presidente del Instituto de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez, afirmó que la discusión por la estancia María Dolores está afectando el funcionamiento para la producción.

Anoche, tras una solicitud del Partido Nacional, la Cámara de Diputados resolvió aplazar para marzo, la discusión para la votación de una comisión investigadora por la compra de la estancia en Florida.

Rodríguez explicó que el instituto asigna la tierra y el proyecto es de las gremiales de productores. "Si usted tiene una gremial donde hay gente de distintas visiones políticas y está este tema, de alguna manera se transmite hacia la base de productores esta situación política; no es el mejor escenario", afirmó Rodríguez en Arriba Gente.

Actualmente, están trabajando en el predio las gremiales de productores y en marzo o abril se realizará el primer llamado para seis a nueve colonos de los 16 tambos previstos para instalarse. Ahora, se está produciendo maíz en 1.122 hectáreas y el resto de las hectáreas están en proceso de acondicionamiento. Con respecto al casco de la estancia, Rodríguez dijo que se analizan propuestas y están en tratativas con UTEC y ANEP.