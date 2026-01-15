María Corina Machado: "Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente Donald Trump almorzó este jueves en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado , que pugna por mantener una línea directa ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó poco después del mediodía hora local y partió hacia las 14:30. Saludó a simpatizantes congregados en el lugar, según un fotógrafo de la AFP, antes de dirigirse al Capitolio para un encuentro con congresistas seguido de declaraciones públicas.

No trascendió nada de inmediato sobre la entrevista con Trump. Sin embargo, en uno de los videos registrados por usuarios de redes sociales, dijo: "Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela".

El presidente estadounidense "estaba impaciente" por conocer a Machado y esperaba mantener "una buena conversación productiva", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción. Pero agregó: "Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz", asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.

María Corina Machado a su salida de la reunión en la Casa Blanca: "sepan que contamos con el presidente @realDonaldTrump para la libertad de Venezuela".

FUENTE: AFP