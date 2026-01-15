RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFUERA DE LA CASA BLANCA

María Corina Machado: "Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

La líder opositora venezolana almorzó este jueves con el presidente de Estados Unidos. Al retirarse, se dirigió a compatriotas que estaban afuera de la Casa Blanca.

Foto: AFP

Foto: AFP

El presidente Donald Trump almorzó este jueves en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que pugna por mantener una línea directa ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó poco después del mediodía hora local y partió hacia las 14:30. Saludó a simpatizantes congregados en el lugar, según un fotógrafo de la AFP, antes de dirigirse al Capitolio para un encuentro con congresistas seguido de declaraciones públicas.

No trascendió nada de inmediato sobre la entrevista con Trump. Sin embargo, en uno de los videos registrados por usuarios de redes sociales, dijo: "Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela".

donald trump recibe de forma privada a la lider opositora venezolana maria corina machado
Seguí leyendo

Donald Trump recibe de forma privada a la líder opositora venezolana María Corina Machado

El presidente estadounidense "estaba impaciente" por conocer a Machado y esperaba mantener "una buena conversación productiva", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción. Pero agregó: "Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz", asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WalterVMG/status/2011887685531812289&partner=&hide_thread=false

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
MONTEVIDEO

Peluquería atendió clientes en la vereda tras estar sin luz desde el lunes en Punta Carretas

Te puede interesar

MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay
SALUD PÚBLICA

MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay
Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego video
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
AFECTA 9 DEPARTAMENTOS

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario