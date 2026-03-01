Líder opositora María Corina Machado dice que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

La líder opositora María Corina Machado regresará a Venezuela "en pocas semanas", dijo este domingo después de tres meses en el exilio tras su escape a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Retornará a un país gobernado por Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Autoridades en Venezuela, entre ellas el ex fiscal general Tarek William Saab, la han calificado como "prófuga" de la justicia y acusado de "pedir" una intervención militar contra el país.

"Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela", dijo Machado en un video publicado en sus redes sociales. "Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible", agregó.

Machado permaneció en Estados Unidos durante la mayor parte de su exilio, donde se reunió con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, congresistas, senadores, cancilleres de distintos países y líderes empresariales. También con jefes de Estado de países que no especificó.

Trump, que afirma estar a cargo de Venezuela, dijo tras una reunión en la que Machado le entregó su premio Nobel, que le gustaría "involucrarla de alguna manera" en el gobierno venezolano, pero también ha expresado su satisfacción con la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Machado lideró la campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, que acabaron con la polémica reelección de Maduro y denuncias de fraude por parte de la oposición.

La ola represiva posterior a las elecciones la obligó a permanecer en la clandestinidad por más de un año, hasta que escapó en una misión de rescate con una compañía estadounidense en diciembre de 2025.

Viajó a Oslo para recibir el premio que el Instituto Nobel le otorgó "por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos".

Machado ha insistido en "cobrar" la victoria opositora, pero en su discurso destacó que pretende "establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática".

También pidió a los venezolanos prepararse para "una nueva y gigantesca victoria electoral".