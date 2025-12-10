María Corina Machado no asistió a la entrega del Nobel de la Paz: lo recibió su hija

Foto: AFP. Ana Corina Sosa Machado recibe el premio, en nombre de su madre, María Corina Machado.

El premio Nobel de la Paz , concedido a la opositora venezolana María Corina Machado , fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo , en ausencia de la galardonada, que no llegó a la ceremonia.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización antes de la gala, María Corina Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia. "Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.

Corina Machado denunció "el terrorismo de Estado" del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad", en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", agregó.

Los que no fueron.

Al igual que la opositora venezolana Corina Machado, en la clandestinidad y que este miércoles no recogió en persona su Premio Nobel de la Paz, otros galardonados tampoco asistieron a la ceremonia de entrega, porque no pudieron o por elección propia.

Narges Mohammadi (2023).

La activista iraní, opuesta al uso obligatorio del velo y a la pena de muerte, estaba detenida en la prisión de Evin, en Teherán, cuando recibió el premio.

Sus hijos mellizos de 17 años, exiliados en Francia, recogieron el galardón en su nombre y leyeron un discurso que les hizo llegar desde su celda.

Narges Mohammadi fue puesta en libertad provisional por razones médicas a finales de 2024.

Ales Bialiatski (2022).

Ales Bialiatski, fundador y director durante años de Viasna, el principal grupo de defensa de los derechos humanos de Bielorrusia, se encontraba encarcelado cuando recibió su Premio Nobel de la Paz.

Un año después fue condenado a diez años de prisión por la financiación de acciones colectivas que, según las autoridades, "atentaban gravemente contra el orden público".

En la ceremonia de entrega estuvo representado por su esposa.

Liu Xiaobo (2010).

Cuando le entregaron el Nobel al disidente chino, que estaba encarcelado, la silla quedó simbólicamente vacía. No pudo ser representado ni por su esposa, Liu Xia, en arresto domiciliario, ni por sus tres hermanos, que no podían abandonar China.

Este escritor y profesor de literatura fue una figura destacada del movimiento democrático de Tiananmen en 1989 y un crítico declarado del régimen comunista.

En mayo de 2017, obtuvo libertad condicional tras ser diagnosticado con un cáncer en fase terminal. Falleció en julio de ese mismo año.

Aung San Suu Kyi (1991).

La disidente birmana estaba bajo arresto domiciliario cuando recibió el premio, aunque la junta militar en el poder le permitió viajar a Oslo para recogerlo. Sin embargo, prefirió permanecer en Birmania por temor a no poder regresar.

Ese año, también se colocó una silla vacía en el estrado y su esposo y sus dos hijos recibieron el galardón en su nombre.

Lech Walesa (1983).

Aunque estaba en libertad cuando recibió el premio en 1983, Lech Walesa, que dirigía en la clandestinidad el sindicato Solidarnosc, decidió no acudir a la ceremonia por temor a no poder regresar a Polonia.

Fue representado por su esposa y su hijo.

Andréi Sájarov (1975).

El físico y disidente fue galardonado por su labor en favor de los derechos humanos, pero no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio, ya que la Unión Soviética le negó el permiso para salir del país.

Fue representado por su esposa, Yelena Bónner, también activista de los derechos humanos.

Henry Kissinger y Le Duc Tho (1973).

El Nobel de la Paz de 1973, uno de los más controvertidos de la historia, se concedió en ausencia de sus dos galardonados, premiados por haber logrado una efímera tregua en Vietnam.

Le Duc Tho rechazó el premio, alegando que la tregua no se respetaba, mientras que Henry Kissinger no viajó a Oslo por temor a las manifestaciones.

Carl von Ossietzky (1935).

Cuando recibió el premio, este periodista pacifista alemán, detenido en 1933 durante la redada contra los opositores que siguió al incendio del Reichstag, se encontraba en un campo de concentración nazi.

El opositor al régimen murió en 1938 en el hospital, mientras aún permanecía detenido.

FUENTE: AFP.