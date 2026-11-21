El joven de 18 años que amenazó a una familia para quedarse con su casa en el barrio Marconi si no pagaba 100.000 pesos, fue imputado y enviado a prisión preventiva.

El delincuente llegó el jueves en un monopatín y con una pistola calibre 9mm a la vivienda con intenciones de intimidar a un matrimonio y a sus cinco hijos para que se fueran.

Antes de ir, le hicieron una videollamada a la mujer, le exigieron 100.000 pesos para quedarse en su propia casa y la amenazaron. Pero, la llamada fue presenciada de forma oculta por los policías de la Guardia Republicana que patrullaban en la zona. Los policías dejaron que el delincuente concretara su amenaza, se escondieron en las inmediaciones y cuando llegó lo detuvieron y le incautaron el arma.

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El día anterior, la familia ya había sido amenazada por otro delincuente que llegó a la casa con el rostro cubierto y les dijo que si no dejaba la vivienda le iban a “descargar” 30 tiros en la fachada.

El delincuente que fue detenido en el operativo encubierto que realizó la Guardia Republicana fue a prisión preventiva por 180 días por el delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, receptación agravado porque el arma que tenía era robada a un policía en el año 2021, extorsión y tráfico de armas.

La Fiscalía de Flagrancia de 9º turno sigue adelante con la investigación. Según dijeron fuentes judiciales a Subrayado, el caso puede estar vinculado con otros de características similares en los que delincuentes intentan usurpar casas.

El imputado es un joven de 18 años cumplidos en setiembre y es conocido por la Policía por su vinculación con el tráfico de armas y drogas en el barrio Marconi. En mayo de este año, siendo menor de edad, había sido detenido en un allanamiento por el hurto de una moto en el Centro de Montevideo.