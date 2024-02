Marcelo Broli a poco de cerrar el contrato para ser DT de la sub 23 de Emiratos Árabes

AHORA| Marcelo Broli, entrenador campeón del Mundo Sub 20 con @Uruguay será el entrenador de la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.



Marcelo Broli, World Champion coach with Uruguay Sub 20 will be the coach of the Sub 23 of the United Arab Emirates



