Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que hice de los recursos que contaba no fue suficiente"

El ex técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo este martes en conferencia de prensa que no puede "justificar la posición" que obtuvo la Celeste en el Mundial 2026, eliminada en primera ronda.

“Primero, yo tengo la obligación de calificar la actuación del equipo dirigido por mí. Siento que hemos decepcionado a los aficionados, es una frustración muy grande; era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue”, comenzó diciendo el DT.

Y agregó: “Es una caída que nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla, me refiero especialmente al público. El fútbol mueve las pasiones y emociones, y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que sea dicha como sea dicha, por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada”.

En lo que respecta a su responsabilidad por lo ocurrido en la Copa del Mundo, el argentino aseguró que "es muy clara: no puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que yo hice de los recursos que contaba no fue suficiente. Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó”.

"Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos”, agregó.

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El DT argentino destacó "la estructura" que la Asociación Uruguaya de Fútbol puso a su disposición y la "relación con el público, que la agradezco, la sentí siempre cercana y de apoyo".

Y añadió: "No tengo ninguna situación por la que pueda reclamar, en cuanto a no haber contado con todo lo necesario para que los resultados no fueran los que fueran".

Además, comentó que hicieron una preparación muy organizada, seria y consciente. "Corrimos el 82% contra Arabia, el 88% contra Cabo Verde y el 85% contra España, pero también eso puede generar una respuesta que descalifique lo que significa correr. Nosotros generamos 5 veces más peligro que Arabia, generamos el 50% más peligro que Cabo Verde y generamos la misma cantidad de situaciones de peligro que España. Por supuesto que el partido con España hay que tratarlo de forma diferente que a Cabo Verde y Arabia", explicó.

Embed #AHORA | Sobre Muslera, Bielsa sostuvo que tuvo 38,1ºC y que "el día del partido no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta a participar".



"Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y que el motivo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y… pic.twitter.com/1myHAlS6rp — Subrayado (@Subrayado) June 30, 2026

En relación al arquero Fernando Muslera, Bielsa sostuvo que tuvo 38,1ºC y que el día del partido no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta a participar.

"Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y que el motivo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y Muslera me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido, que prefería dejar de jugar, porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar el segundo tiempo", señaló.

Sobre el vínculo con sus dirigidos, manifestó. "No hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos".

Y agregó: "Para mí este cierre es muy doloroso por las ilusiones que me hice cuando tomé el proyecto (...) no tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve. Todo esto de si yo quedo bien o mal, trascendidos y no trascendidos, son cosas que no manejo y sobre las que no puedo opinar".

Sobre su relación con los futbolistas, dijo: “Yo quedo bien o mal según mi relación estrictamente con los jugadores. No hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos o darles todos los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecían”.

El argentino dijo que la tristeza actual de todos los futboleros es el peso que le toca asumir que "vale muchísimo más de lo que ustedes se imaginan, tolerar ese peso".