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¿Qué le preguntarías a Bielsa? Tras la eliminación del Mundial, uruguayos opinaron y dijeron esto

Tras la eliminación celeste, Subrayado recogió opiniones de hinchas sobre Marcelo Bielsa.

Las preguntas para Bielsa.

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La eliminación de Uruguay del Mundial dejó a Marcelo Bielsa en el centro de los cuestionamientos de los hinchas. A la espera de la conferencia de prensa del entrenador argentino, Subrayado consultó a los uruguayos qué le preguntarían al director técnico.

Las respuestas apuntaron principalmente a las decisiones tomadas durante el Mundial. Varios cuestionaron la elección de algunos futbolistas y la ausencia de otros.

Entre las críticas más repetidas aparecieron las referencias a la falta de minutos para jugadores como Sergio Rochet y Facundo Pellistri, además de los cuestionamientos por la convocatoria de futbolistas que llegaron con problemas físicos.

Jorge Giordano, AUF. Foto: FocoUy
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Jorge Giordano dijo que los jugadores solo le pidieron a Bielsa entrenar "todos juntos", lo otro "no tiene pies ni cabeza"

“Lo único que tenías que hacer era poner a Rochet y hacer las cosas bien”, dijo una de las hinchas. Otro se preguntó: “¿Qué estabas pensando en dirigir de esa manera a Uruguay?”.

Bielsa ofrecerá una conferencia de prensa este martes a las 18:00 en el estadio Centenario.

También opinan sobre Paraguay

Luego de la hazaña histórica de Paraguay al eliminar a Alemania del Mundial, los uruguayos opinaron lo siguiente.

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