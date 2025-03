Marcelo Bielsa habló del resultado de la Celeste y dijo que se hace responsable "de lo que el equipo no consigue"

Uruguay empató con Bolivia en un partido que fue complicado por la altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El técnico, Marcelo Bielsa , dijo que se hace responsable "de lo que el equipo no consigue".

Sobre Bolivia, dijo que no elogia al rival para no darle "otra dimensión a nuestra actuación", pero destacó su actuación. "Yo no estoy diciendo que jugamos ante un rival bueno. Lo que estoy diciendo es que el rival jugó bien, jugó mejor que nosotros y creó muchas situaciones de gol. Nosotros p1odríamos haber creado las mismas situaciones de gol que ellos, si hubiéramos podido finalizar jugadas que contenían superioridad numérica, opción de remate, facilidad para encontrar un hombre libre".