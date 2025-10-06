La selección uruguaya difundió este lunes la lista de futbolistas convocados para enfrentar a República Dominicana y Uzbekistán, partidos amistosos que se jugarán el 10 y 13 de octubre en Malasia. Ambos encuentros serán a la hora 9:45.
Marcelo Bielsa convocó a 17 futbolistas para los próximos dos partidos de la selección uruguaya
Los futbolistas convocados son para jugar los partidos del 10 y 13 de octubre. Mirá la lista que fue difundida este lunes.
Luciano Rodríguez y Santiago Mouriño volvieron a ser convocados.
En la convocatoria hay dos goleros: Franco Israel y Cristopher Fiermarin.
Seguí leyendo
Boca goleó 5-0 y es puntero del Clausura argentino mientras River Plate sigue en caída libre
Los defensas –además de Mouriño– son José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi.
Como volantes: Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca y Emiliano Martínez.
Le siguen –además de Rodríguez– Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar, Luciano Rodríguez, Federico Viñas y Agustín Álvarez Martínez.
Mirá la lista de futbolistas convocados.
Temas de la nota
Lo más visto
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA
Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
RIGE HASTA LA HORA 18:45
Meteorología volvió a emitir advertencia naranja y extendió la amarilla: ¿qué departamentos afectan?
ACTUALIZACIÓN
Temporal Paysandú: 7.000 personas afectadas, 1.700 servicios de energía eléctrica dañados, voladuras de techos y caída de árboles
CECOED SE REÚNE ESTE DOMINGO
Temporal en Paysandú: ráfagas de 152 km/h causaron voladuras de techos, caída de árboles y varios daños
NUEVA PALMIRA
Dejá tu comentario