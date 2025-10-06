RECIBÍ EL NEWSLETTER
convocados en uruguay

Marcelo Bielsa convocó a 17 futbolistas para los próximos dos partidos de la selección uruguaya

Los futbolistas convocados son para jugar los partidos del 10 y 13 de octubre. Mirá la lista que fue difundida este lunes.

Foto: AFP. Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay.

La selección uruguaya difundió este lunes la lista de futbolistas convocados para enfrentar a República Dominicana y Uzbekistán, partidos amistosos que se jugarán el 10 y 13 de octubre en Malasia. Ambos encuentros serán a la hora 9:45.

Luciano Rodríguez y Santiago Mouriño volvieron a ser convocados.

En la convocatoria hay dos goleros: Franco Israel y Cristopher Fiermarin.

Foto: AFP. Boca goleó 5-0 a Newells este domingo. 
Los defensas –además de Mouriño– son José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi.

Como volantes: Juan Manuel Sanabria, Nicolás Fonseca y Emiliano Martínez.

Le siguen –además de Rodríguez– Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar, Luciano Rodríguez, Federico Viñas y Agustín Álvarez Martínez.

Mirá la lista de futbolistas convocados.

image
