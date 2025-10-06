Conflicto paraliza desde la semana pasada gran parte de la operativa del puerto de Montevideo

La operativa del puerto de Montevideo se vio paralizada, casi en un 70%, debido a un conflicto sindical originado la semana pasada en la empresa Katoen Natie , operadora de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El sindicato de la terminal comenzó un paro el jueves 2 que se extiende hasta este lunes 6 por la implementación de un nuevo sistema informático operativo (Navis N4), y el reclamo de reducir la jornada laboral a 6 horas, cobrando por 8, según explicó a Subrayado Álvaro Reynaldo, presidente del sindicato de trabajadores de TCP.

A su vez, la empresa informó en un comunicado las consecuencias del conflicto, aseguró que no habrá despidos y que tampoco este lunes podrán ingresar camiones al puerto:

Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transportistas de Carga, reclama una solución al conflicto que tiene “de rehenes” a los empresario de carga, señaló en nota con Subrayado.

TRANSPORTE PUERTO

Katoen Natie, empresa mayoritaria en la sociedad que forma con la Administración Nacional de Puertos (80% a 20%) asegura en un comunicado que la aplicación del nuevo sistema operativo no implica la pérdida de puestos de trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ktntcp/status/1974959515050311709&partner=&hide_thread=false MENSAJE DE TCP A SUS FUNCIONARIOS



Estimadas/os colaboradoras/es,

La Empresa les quiere transmitir la gran preocupación por la situación en la que todos estamos y está realizando todos los esfuerzos para solucionarla.



Entendemos que los cambios pueden generar incertidumbre,… — Katoen Natie TCP (@ktntcp) October 5, 2025

Consultado sobre este conflicto, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo el domingo a Subrayado que la ministra de Industria Fernanda Cardona convocó al sindicato y a la empresa a una negociación, y que espera que de allí salga la solución que determine volver a la actividad normal en el puerto de Montevideo, el principal del país.