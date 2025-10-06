Boca goleó 5-0 y es puntero del Clausura argentino mientras River Plate sigue en caída libre

Boca vivió una noche de fiesta en La Bombonera al arrollar por 5-0 a Newell’s Old Boys, con lo que alcanzó la punta del Grupo A, mientras que River Plate naufragó en Rosario 2-1 ante un Central comandado con maestría por Ángel Di María, en la fecha 11 del Clausura del fútbol argentino.

Después de una derrota con una baja producción ante Defensa y Justicia, Boca se redimió y le pasó por encima a Newell’s, con los goles de Milton Giménez (6 y 23’), Ayrton Costa (32’), Brian Aguirre (49’) y Lautaro Blanco (59’), en una de sus mejores producciones de la temporada.

Boca, que no anotaba cinco goles como local desde hace tres años, pasó del octavo al primer escalón dentro de un Grupo A muy parejo, y en el que falta muchísimo por definir en las cinco jornadas restantes.

"Veníamos jugando bien, pero no se daban los resultados. Mejoramos la contundencia, en este partido creo que se dieron todas", dijo después de su doblete Milton Giménez, el delantero que le ganó la pulseada al uruguayo Edinson Cavani en el frente de ataque.

En este cotejo Boca fue dirigido por Claudio Úbeda, asistente del entrenador Miguel Ángel Russo, que se recupera de problemas de salud tras estar internado varias veces en las últimas semanas.

"Durante toda la semana estuvimos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo. Por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones. Esto se lo dedicamos a él porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor", señaló Úbeda.

River, en caída libre.

Por la noche, Rosario Central se impuso a River Plate por 2-1 en un partidazo vibrante que dejó complicado al Millonario, que acumula cinco derrotas en sus últimos seis encuentros en todas las competencias, y tres caídas en fila en el Clausura.

Sin embargo, el encuentro empezó mejor para River, que ganaba desde temprano con un gol de acento colombiano marcado por Miguel Borja (10’) tras una asistencia magistral de Juan Fernando Quintero.

Pero la alegría duró poco para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Rosario Central se volcó a buscar el empate con la batuta del campeón del mundo Ángel Di María, hasta que en una pelota parada el centrocampista Franco Ibarra (21’) tomó un rebote dentro del área para fusilar a Franco Armani.

Antes de terminar el primer tiempo, River se quedó con uno menos por la expulsión de Juan Portillo (39’), una salida determinante en el desarrollo del partido.

En la segunda mitad, el local hizo valer el hombre de más con Di María como protagonista. Tras un centro peligroso del "Fideo", Ignacio Malcorra (57’) atrapó el rebote y estampó un zurdazo potente para el 2-1 definitivo para el Canalla.

El local tuvo chances para anotar al menos un gol más, y el Millonario, aunque empujó al final con oportunidades claras, no pudo lograr el empate.

El duelo de la cima.

En un duelo de encumbrados, Estudiantes y Barracas Central igualaron 1-1, con los tantos de Guido Carrillo (33’) para el equipo de La Plata, y del uruguayo Jhonatan Candia (49’) para el Guapo, para una igualdad que deja a ambos en la parte alta del Grupo A.

En Mendoza, Godoy Cruz e Independiente empataron 1-1, con lo que los Diablos Rojos siguen su peor racha al ser el único equipo que todavía no gana en lo que va del campeonato.

Santiago Montiel (23’, de penal) puso al frente al equipo de Avellaneda, pero Agustín Auzmendi (52’) estampó la igualdad para el Bodeguero, en un cruce entre dos conjuntos que rondan el fondo de la tabla.

El clásico de Córdoba terminó sin goles y con pocas emociones entre Talleres y Belgrano, un 0-0 que no le sirvió a ninguno, ya que ambos siguen fuera de la zona de clasificación.

Estos son los resultados de la 11ª fecha:

-Viernes:

Tigre-Defensa y Justicia 1-1

Unión-Aldosivi 0-2

Argentinos-Central Córdoba 0-0

-Sábado:

Sarmiento-Gimnasia La Plata 0-1

San Martín (SJ)-Instituto 0-0

Atlético Tucumán-Platense 2-0

Huracán-Banfield 1-0

Lanús-San Lorenzo 2-1

-Domingo:

Godoy Cruz-Independiente 1-1

Estudiantes-Barracas 1-1

Talleres-Belgrano 0-0

Boca-Newell’s 5-0

Rosario Central-River 2-1

-Lunes:

Riestra-Vélez

Racing-Independiente Rivadavia

Posiciones.

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Boca Juniors 17 11 4 5 2 18 8

2. Unión 17 11 4 5 2 15 10

3. Barracas 17 11 4 5 2 13 11

4. Estudiantes 17 11 5 2 4 12 12

5. Defensa y Justicia 16 11 4 4 3 12 10

6. Tigre 16 11 4 4 3 10 8

7. Huracán 16 11 4 4 3 6 8

8. Argentinos 15 11 4 3 4 12 8

9. Central Córdoba 15 11 3 6 2 12 9

10. Belgrano 14 11 3 5 3 10 8

11. Banfield 14 11 4 2 5 9 14

12. Racing 11 10 3 2 5 10 12

13. Ind. Rivadavia 10 10 2 4 4 10 12

14. Newell’s 10 11 2 4 5 9 17

15. Aldosivi 6 11 1 3 7 3 14

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Riestra 22 10 7 1 2 14 6

2. Vélez Sarsfield 21 10 6 3 1 14 5

3. Lanús 20 11 6 2 3 11 9

4. River Plate 18 11 5 3 3 18 11

5. Rosario Central (1) 18 10 4 6 0 11 5

6. San Lorenzo 16 11 4 4 3 9 8

7. Atlético Tucumán 15 11 4 3 4 13 11

8. Gimnasia LP 13 11 4 1 6 7 12

9. Sarmiento (1) 12 10 3 3 4 8 11

10. Instituto 12 11 2 6 3 5 11

11. San Martín SJ 11 11 2 5 4 8 11

12. Talleres 11 11 2 5 4 5 9

13. Platense (2) 10 10 2 4 4 10 15

14. Godoy Cruz 9 11 1 6 4 9 14

15. Independiente (2) 6 10 0 6 4 6 10

(1) Partido suspendido a los 45m por malas condiciones climáticas.

(2) Tienen su partido postergado.

FUENTE: AFP.