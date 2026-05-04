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El Mides adelanta medidas del plan invierno: "Todas las capacidades están activadas", dijo Gonzalo Civila

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que por el descenso de la temperatura se adelantaron “acciones del plan invierno”. “Estamos con todas las capacidades activadas”, aseguró.

Personas que viven en la calle y son atendidas en refugios del Mides y la sociedad civil.

Personas que viven en la calle y son atendidas en refugios del Mides y la sociedad civil.

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Foto: camas dispuestas el año pasado en una unidad militar para el Plan Invierno, Ministerio de Defensa.

Foto: camas dispuestas el año pasado en una unidad militar para el Plan Invierno, Ministerio de Defensa.

“Por el descenso de temperaturas ya adelantamos acciones del plan invierno”, dijo este lunes a Subrayado el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

“Estamos con todas las capacidades activadas, y el sistema se sigue expandiendo todos los días”, agregó el ministro al ser consultado cuándo comienza el ya habitual plan invierno para personas que viven en la calle.

Acerca de cuándo se activará la alerta roja por frío, como se hizo el año pasado, Civila respondió: “En estas horas vamos a estar comunicando ese despliegue y también cuando se active la alerta”.

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Con la alerta roja por frío, el gobierno dispuso el año pasado el traslado obligatorio de personas que viven en la calle, incluidas sus mascotas.

Durante los meses más fríos del año, en incluso en el comienzo de la primavera del 2025, las personas fueron llevadas a refugios del Mides y a espacios abiertos especialmente para alojarlos.

En este 2026, cuando el gobierno anunció un nuevo plan de asistencia anual, el ministro adelantó que se volvería a aplicar la alerta roja por frío extremos.

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