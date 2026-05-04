Programa Uruguay Impulsa dará trabajo a personas que viven en la calle y a recién liberados

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para renovar el programa Uruguay Impulsa, que prevé cambios en la asignación de cupos de empleo y prioriza a sectores vulnerables, en particular a personas que viven en la calle.

Entre las principales novedades se plantea destinar el 10% de los cupos a personas en esta situación, atendidas por el Ministerio de Desarrollo social. Esto equivale a unos 550 puestos.

Además, se propone que el 5% de los empleos, es decir 275 lugares, sean ocupados por personas recientemente liberadas del sistema penitenciario.

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El programa mantendría un total de 5.500 cupos, con una duración de cuatro meses y una remuneración de tres bases de prestaciones y contribuciones, actualmente unos 20.500 pesos mensuales.

También se prevé que el 60% de los puestos se asignen a personas con menores a cargo, y se mantienen cupos para población afrodescendiente, personas con discapacidad, personas trans y mujeres víctimas de violencia de género.

La iniciativa busca atender la alta demanda laboral y mejorar las oportunidades de inserción para los sectores más vulnerables.