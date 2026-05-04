Inspectores, cámaras y multas: comienza el plan de información y fiscalización para el correcto uso de contenedores de residuos

La Intendencia de Montevideo (IMM) comienza este lunes un nuevo plan de información a vecinos y comerciantes sobre el correcto uso de los contenedores de residuos.

El plan se inicia en los municipios B y C, con una carta enviada a hogares particulares y comercios donde se explica qué contenedores debe usar cada uno, cómo y en qué horarios.

Además de la información, y en coordinación con los municipios, la Intendencia comenzará a fiscalizar el correcto uso de los contenedores, y a multar en caso de detectar que alguien tira residuos fuera de los contenedores o si un comerciante utiliza los contenedores domiciliarios para sus desechos comerciales.

Esta fiscalización se hará con inspectores en la calle y con cámaras de vigilancia a disposición de la Intendencia.

“Cada hogar y cada comercio recibirá información del correcto uso de los contenedores”, dijo este lunes Patricia Soria, alcaldesa del municipio B (Ciudad Vieja, Centro, Cordón, barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, Tres Cruces, La Comercial y parte de La Aguada).

“La Intendencia se tiene que hacer cargo de la recolección de residuos, pero qué pasa, uno limpia, limpia, limpia, pero si no hacemos un cambio de cabeza, de cultura, de educación, de hábitos, vamos a seguir teniendo un Montevideo sucio. Entonces es importante que nos informemos y que apliquemos bien las normas”, dijo Soria.

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El nuevo plan de la IMM

“En el marco del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026- 2027, aprobado en diciembre del año 2025, la Intendencia de Montevideo, junto a los ocho municipios, implementará un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la correcta gestión de residuos, con énfasis en la información, el control y la fiscalización”, dice el comunicado de la comuna capitalina.

“Entre sus principales acciones está la difusión de información puerta a puerta dirigida a hogares particulares y generadores de residuos no domiciliarios, como comercios e instituciones. En este marco, se hará especial énfasis en las conductas pasibles de sanción, tanto como la disposición de residuos domiciliarios fuera de los contenedores, como los residuos no domiciliarios (comercios e instituciones) dentro o fuera de estos, y el abandono de residuos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros en su entorno”, advierte la Intendencia.

Información e inspección

“Se informará sobre las alternativas disponibles para la correcta gestión de estos residuos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. A su vez se incrementará la presencia inspectiva en el territorio, articulando recursos con los municipios, con el fin de asegurar el uso adecuado de los contenedores y prevenir la disposición incorrecta de residuos en el espacio público”, dice la comuna capitalina.

Cámaras de vigilancia

“La comuna instalará cámaras de videovigilancia en puntos críticos donde se detectan faltas e infracciones en la normativa vigente, y pondrá un vehículo equipado con cámaras que reportará imágenes e información a la plataforma de control de la IM”, detalla la Intendencia.

“El operativo comenzará el lunes 4 de mayo en los municipios B y C y se extenderá de forma progresiva al resto del departamento, con un despliegue semanal que abarcará dos municipios, seguirán con los municipios CH y A, posteriormente en G y D, y finalmente en E y F. Si bien se trata de un lanzamiento inicial, las acciones se sostendrán de forma permanente”, indica el comunicado.

Multas

La Intendencia de Montevideo advierte que puede imponer multas “de hasta 350 UR” Unidades reajustables), y destaca que “este operativo es una estrategia que apuesta a combinar información, educación y fiscalización para generar cambios sostenidos en la gestión de residuos y en el cuidado del departamento”.