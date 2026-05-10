Maratón de Montevideo: los podios para los circuitos de 10, 21 y 42 k, con uruguayos y competidores extranjeros

Bergara entrega la medalla a uno de los competidores en la maratón de esten domingo. Foto: Intendencia de Montevideo.

La Maratón de Montevideo se corrió este domingo desde las 7:15 de la mañana, con circuitos que pasan por 25 barrios de la capital.

Los circuitos en los que se compitió este domingo son de 10, 21 y 42 kilómetros, en los que el 25% de los participantes son del exterior, el 43% son mujeres y el 77% mayores de 30 años, informó la Intendencia de Montevideo.

Al mediodía de este domingo ya se conocían los podios.

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Los premiados en la maratón

Por el circuito de 42K, las medallas en general fueron para Zaphaniah Kipyego Cheruiyot (oro), corredor de Kenia que vino para la carrera e hizo su recorrido en 2 horas, con 18 minutos y 46 segundos. Los uruguayos Oscar Caceres y Nicolas Espinosa obtuvieron plata y bronce, respectivamente, con 2 horas 21minutos y 17 segundos el primero, y 2 horas 23 minutos el segundo.

En femenino para los 42 kilómetros, la medalla de oro también fue para una keniana, Gladys Kemboi, que corrió en 2 horas 39 minutos y 7 segundos. Aldana Sabatel y Martina Viana obtuvieron la plata y el bronce. Ambas son uruguayas. Corrieron en 2 horas 56 minutos y 59 segundos, y en 3 horas 35 segundos.

En 1 hora, 6 minutos y 49 segundos, el visitante de Etiopía, Abadema Kuma Ajema, corrió los 21 kilómetros y se quedó con el oro. Le siguieron Gaspar Geymonat con la plata por 1 hora 8 minutos y 24 segundos. Y Martín Cuestas, con el bronce, por 1 hora 8 minutos y 57 segundos. Estos dos, uruguayos.

Mirela Saturnino De Andrade (Brasil), Flavia Lanza (Uruguay) y Lucía Santucci (Uruguay) fueron el oro, la plata y el bronce en los 21 kilómetros femenino. Sus marcas fueron de 1 hora 18 minutos y 17 segundos la primera, 1 hora, 21 minutos y 14 segundos la siguiente y 1 hora 21 minutos con 14 segundos la tercera.

En 10 kilómetros, quienes se llevaron las medallas en la categoría general fueron los uruguayos Agustin Lima (33m 38s), Pablo Duarte (35m 15s) y Kevin Fedrés (36m 1s). En categoría femenina fueron Katherin Cardozo (38m 28s), Eliana Arregín (40m 9s) y Maite Falero (40m 19s).

En categorías especiales, Millel Lima Olivera y Gerardo Pereyra se llevaron medallas de oro y plata por los 10k para no videntes.

Viraj Prakash Kadlag, Brahian Jorge y Lourdes Porro completaron el podio para sillas en 21 kilómetros. Y Jorge Albarracin, Thais Da Costa Matos, Laura Paipo en no videntes para el mismo circuito.

Eduardo Dutra compitió y se llevó el oro en silla por 42 kilómetros; y Daniel Davrieux en no vidente.

Los recorridos de la maratón

10K: salida IM, Av. 18 de Julio, Río Negro, Av. Del Libertador, Av. De Las Leyes circunvalación del Palacio Legislativo (anillo Interno) para retomar Av. Del Libertador (hacia la Av.18 de Julio), Rio Negro, Av. 18 de Julio (a la derecha), Circunvalación Plaza Independencia (por Puerta de la Ciudadela), Liniers, Ciudadela, Senda Sur de Rambla Rep. Argentina, al llegar a Ejido giro en U retomando por senda Sur, en Rio Negro pasa a senda Norte, Ciudadela, Plaza Independencia, Av. 18 de Julio, llegada en IM.

21K: salida IM, Av. 18 de Julio, Río Negro, Av. Del Libertador, Av. De Las Leyes circunvalación del Palacio Legislativo (anillo Interno) para retomar Av. Del Libertador (hacia 18 de Julio), Rio Negro, Av. 18 de Julio (a la derecha), Circunvalación Plaza Independencia (por Pta de la Ciudadela), Liniers, Ciudadela, Senda Sur de rambla Rep. Argentina, rambla Wilson, rambla Mahatma Gandhi o al llegar a Juan María Pérez giro en U retomando por senda Sur al igual que a la ida hasta, Rio Negro pasa a senda Norte, Ciudadela, Plaza Independencia, Av. 18 de Julio, llegada en IM.

42K: s alida IM, Av. 18 de Julio, Río Negro, Av. Libertador, Av. de las Leyes, Av. Agraciada, Av. Joaquín Suárez, Lucas Obes, Delmira Agustini, Bushental, Alfonsina Storni (senda Oeste a contramano), Gabriela Mistral (rotonda a contramano), Alfonsina Storni (senda Este a contramano), Av. Luis A de Herrera, Marne, Jacobo Varela (senda Sur), José Serrato, Av. Dámaso A. Larrañaga, Joanicó, Av. Luis A. de Herrera, Av. Centenario, Av. Américo Ricaldoni, Federico Vidiella, Ramón Benzano, Dr. Américo Ricaldoni (contra el parque a contramano), Alfredo Navarro (carril hacia Ramón Anador), Ramón Anador (senda hacia Dr. Luis A. de Herrera), Av. Luis A. de Herrera (senda hacia rambla), rambla Armenia al Este, rambla Rep. de Chile, rambla O'Higgins, retorno en Rimac, rambla O'Higgins hacia el Centro, rambla Rep. de Chile, rambla Armenia, rambla Rep. del Perú, rambla Gandhi, rambla Pte. Wilson, rambla Rep. Argentina, rambla Gran Bretaña, Ciudadela, Plaza Independencia, Av. 18 de Julio, llegada en IM.