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MONTEVIDEO

Camioneta que trasladaba a "varios adolescentes" chocó con un auto en la madrugada, en Av. Italia

En el hecho, uno de los adolescentes resultó con politraumatismo. La Policía Científica trabajó en la escena y las circunstancias del siniestro son investigadas.

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Una camioneta de traslados en la que iban "varios adolescentes" chocó en la madrugada de este domingo contra un auto, en la zona de Carrasco, informó la Jefatura de Policía.

La información divulgada por la Jefatura de Montevideo señala que uno de los adolescentes de 15 años resultó con politraumatismo y una "posible fractura de fémur".

El siniestro se dio cuando ambos vehículos circulaban por avenida Italia en sentido contrario, y a la altura de la calle Murillo uno de estos invadió el carril central, impactando de frente con el otro.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado, tras rapiña.
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Policía Científica fue a la escena y se continúa la investigación del hecho.

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