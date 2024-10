"Mantener esto abierto es importante social, cultural y económicamente", dicen desde cooperativa Funsa tras incendio

Uno de los galpones de la ex fábrica de Funsa en Villa Española se incendió en la noche del lunes. Personal de bomberos trabajó toda la madrugada en el lugar y este martes realizaron pericias para determinar los daños causados por el siniestro.

"Suerte que la losa es muy grande, hay una buena plancha ahí, y no afectó del todo la estructura de abajo, pero cayó agua, hollín, pero no fue el incendio en los guantes. En uno había plásticos, diferentes cosas de bazar y en el otro equipos de música", explicó.

Muchos de los galpones están alquilados para depósito. También funciona la cooperativa desde hace más de 20 años.

"A veces el mercado va y viene, y se complica, pero tenemos una buena producción y en este momento estamos tratando de mejorar las ventas, porque había decaído un poquito", dijo Massaferro.

Allí hay capacidad para fabricar hasta 50.000 pares por mes, pero hacen unos 40.000. "A nosotros nos duele mucho que ya sea más logística que fábrica, pero por lo menos seguimos manteniendo la llama prendida con los guantes. Mantener esto abierto es muy importante social, cultural y económicamente", explicó.

Actualmente son 15 las familias que dependen de la cooperativa. Para el barrio también genera movimiento económico, sostuvo. Además, han colaborado con ollas populares en el lugar.

"Después el sentimiento histórico que tiene Funsa. Yo ya tengo 37 años acá. Trabajó mi padre. En parte es una responsabilidad también ser directivo. No es que hacés las 8 horas y te vas. Porque somos autogestionados, una cooperativa autogestionada, entonces la vamos llevando como podemos, y el significado es grande. Es un milagro que estemos vivos, pero no deja de ser emocionante con todo lo que hemos pasado. Yo creo que Funsa la reabrimos más de una vez. No solamente después de la crisis del 2.000, sino en algunas paradas por temas de poder conseguir el dinero para seguir trabajando", narró.