RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROPUESTAS DEL DIÁLOGO SOCIAL

Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto no votará cambios al sistema previsional que desconozcan el plebiscito de 2024

“Si nosotros interpretamos que lo que se está haciendo es desconocer el pronunciamiento popular de octubre de 2024, ya le adelanto que no lo vamos a votar”, afirmó.

Manini-ríos-abril-diálogo-social

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que sus dos diputados no votarán ningún cambio al sistema previsional que a su entender desconozcan lo que votó la ciudadanía en el plebiscito de 2024, cuando se rechazó la propuesta del PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio de eliminar las AFAP, entre otros cambios.

“Hemos dicho desde el primer día que aquellos aspectos que se propongan y que en cierta forma desconozcan lo que votó la ciudadanía en octubre de 2024, no lo vamos a acompañar”, dijo Manini este miércoles en rueda de prensa.

“Siempre hemos sostenido que aquello que la gente decide en las urnas, solo por un nuevo pronunciamiento en las urnas se debe cambiar, y no por ley”, agregó.

cincuentones afirman que no fueron incluidos en hoja de ruta del dialogo social y piden reunion con orsi
Seguí leyendo

Cincuentones afirman que no fueron incluidos en hoja de ruta del Diálogo Social y piden reunión con Orsi

“Luego, hay algunas propuestas donde hemos marcado nuestras diferencias, por ejemplo el no exigir contraprestación ante mayores apoyos económicos. Compartimos sí que hay que hacer apoyos a la gente que está en situación de vulnerabilidad, y coincidimos con la propuesta de unificar los aportes, pero somos de la idea de que la contraprestación no se puede perder, no podemos transformar esto en una suerte de mendicidad institucionalizada”, precisó el exsenador.

Y finalmente insistió: “Si nosotros interpretamos que lo que se está haciendo es desconocer el pronunciamiento popular de octubre de 2024, ya le adelanto que no lo vamos a votar”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social
18 de julio y requena

Choque entre patrullero que asistía a un llamado y una camioneta en 18 de Julio: tránsito cortado hacia el Centro
CONSEJO DE MINISTROS

Orsi anunció que en la Rendición de Cuentas incluirán iniciativas para unificar "prestaciones sociales a los más vulnerables"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.
LA VÍCTIMA TENÍA 31 AÑOS

Imputaron al adolescente de 16 años por homicidio del delivery en Carrasco Norte
Foto: Subrayado. Conferencia de prensa en Ministerio del Interior este miércoles. video
Operativo en 16 países

Tres condenados en Uruguay tras operación internacional contra explotación sexual infantil: hay víctimas uruguayas
Foto: Subrayado. Movilización de repartidores en reclamo de justicia.
investigación de homicidio

Hay un nuevo requerido por el homicidio del repartidor asesinado el viernes en Carrasco Norte

Dejá tu comentario