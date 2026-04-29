Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto no votará cambios al sistema previsional que desconozcan el plebiscito de 2024

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que sus dos diputados no votarán ningún cambio al sistema previsional que a su entender desconozcan lo que votó la ciudadanía en el plebiscito de 2024, cuando se rechazó la propuesta del PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio de eliminar las AFAP, entre otros cambios.

“Hemos dicho desde el primer día que aquellos aspectos que se propongan y que en cierta forma desconozcan lo que votó la ciudadanía en octubre de 2024, no lo vamos a acompañar”, dijo Manini este miércoles en rueda de prensa.

“Siempre hemos sostenido que aquello que la gente decide en las urnas, solo por un nuevo pronunciamiento en las urnas se debe cambiar, y no por ley”, agregó.

“Luego, hay algunas propuestas donde hemos marcado nuestras diferencias, por ejemplo el no exigir contraprestación ante mayores apoyos económicos. Compartimos sí que hay que hacer apoyos a la gente que está en situación de vulnerabilidad, y coincidimos con la propuesta de unificar los aportes, pero somos de la idea de que la contraprestación no se puede perder, no podemos transformar esto en una suerte de mendicidad institucionalizada”, precisó el exsenador.

Y finalmente insistió: “Si nosotros interpretamos que lo que se está haciendo es desconocer el pronunciamiento popular de octubre de 2024, ya le adelanto que no lo vamos a votar”.