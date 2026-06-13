Durante la 114ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, reafirmó la vigencia del modelo tripartito y el multilateralismo para alcanzar la justicia social.

Entre el 1 y el 12 de junio, los representantes gubernamentales, de los empleadores y de los trabajadores de los 187 estados miembros de la OIT se reunieron en la Conferencia Internacional del Trabajo.

Allí, abordaron agendas estratégicas enfocadas en el futuro del empleo, la equidad de género y el impacto del desarrollo tecnológico en el mercado laboral.

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Castillo ejerció la presidencia del encuentro y agradeció formalmente la confianza internacional depositada en Uruguay para la conducción de la asamblea.

Reflexionó sobre el contexto internacional y los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, particularmente ante el avance tecnológico, las desigualdades económicas y las transformaciones del empleo. Reivindicó el diálogo social con la participación de trabajadores, empleadores y gobierno para construir acuerdos para avanzar hacia el trabajo decente y la justicia social.

Asimismo, remarcó la necesidad de que el desarrollo tecnológico contribuya a ampliar derechos y oportunidades para todas las personas.

El secretario de Estado calificó como un desafío ético la convivencia entre la riqueza y la exclusión. "Mientras una sola persona podría necesitar cien vidas para gastar toda su fortuna, millones y millones de niños, niñas y adolescentes transitan la única vida que tienen sin ver garantizado siquiera sus derechos más elementales, porque cuando la abundancia convive con la exclusión, el problema deja de ser económico para convertirse también en un desafío ético", reflexionó.