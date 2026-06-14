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FLORIDA-SARANDÍ GRANDE

Allanamientos terminaron con la condena de un hombre por tráfico de drogas y la detención de dos menores fugados del INAU

Los allanamientos se realizaron en la ciudades de Florida y Sarandí Grande; la Policía incautó pasta base, cocaína, marihuana, armas, dinero y celulares.

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Un hombre fue condenado por tráfico de sustancia estupefaciente y dos menores fueron detenidos tras haberse fugado de un centro del INAU.

C.E.C.C de 44 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de tráfico de sustancia estupefaciente en la modalidad de suministro a la pena de 2 años y un 1 mes de prisión.

El caso

Ministerio del Interior
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La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante allanamientos en la ciudad de Florida y en Sarandí Grande en los que detuvieron a un hombre de 44 años.

En el allanamiento realizado en la capital departamental, los efectivos incautaron 23 dosis de pasta base, un bollón con sustancia vegetal, una escopeta y un cartucho calibre 12, 2 teléfonos celulares, dinero de baja denominación y detuvieron a dos adolescentes de 16 y 15 años, requeridos por fuga del centro Kairós de INAU, en Montevideo.

En el allanamiento en Sarandí Grande, la Policía incautó varios envoltorios con dosis de cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo, culminando con la detención de un hombre de 44 años.

La Fiscalía Departamental de 2° Turno ordenó el reintegro de los menores a dicho centro y la comparecencia ante audiencia del hombre de 44 años.

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