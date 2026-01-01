Manini Ríos cuestionó prisión efectiva para militares en caso Roslik: "Un paso más en el proceso de venganza"

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, criticó al Tribunal de Apelaciones por resolver que siete de los nueve militares retirados condenados por secuestro y torturas en el marco del denominado caso Roslik dejarán la prisión domiciliaria y pasarán a cumplir prisión efectiva.

"Entiendo que esto es un paso más en el proceso de venganza que se viene consumando desde hace varios años, en donde se lleva presos a militares o allegados por testimonios que muchas veces son sumamente dudosos, incluso reconocido por ellos mismos que a veces han habido testimonios falsos para imputar a algún acusado", sostuvo Manini en diálogo con Subrayado.

El dirigente político consideró que "llama la atención" esta resolución un 31 de diciembre, con feria judicial.

"Hemos dicho más de una vez que esta etapa de la Justicia es realmente bochornosa, una etapa en la cual no se respetan los principios generales del derecho, no se respetan los tiempos de prescripción, el no juzgar dos veces por la misma causa, la irretroactividad de la ley", indicó Manini.