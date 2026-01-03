RECIBÍ EL NEWSLETTER

Manifestaciones espontáneas y festejos de venezolanos en varias zonas de Montevideo

Uno de los puntos de encuentro fue la Plaza de la bandera, donde venezolanos que viven en Uruguay se reunieron, llevaron banderas de ambos países y cantaron el himno.

venezolanos 2

En Montevideo los venezolanos se concentraron en la Plaza de la bandera convocados por las redes sociales.

Alegría, emoción, esperanza fueron algunos de los sentimientos expresados por quienes estuvieron presentes en la concentración del lugar.

Hans Breindembach, vocero del comando venezolano en Uruguay dijo a Subrayado que este “es un momento histórico de mucha significación para todos los venezolanos, de bien, de libertad y de democracia. Nosotros hubiésemos querido que fuera de otra manera, porque ganamos unas elecciones el año pasado, hicimos valer por las vías democráticas, por la vía constitucionales, la victoria de Edmundo González Urrutia y es lo que hoy estamos reclamando, una transición pacífica para la democracia y para la libertad de todos los presos políticos”.

También Gustavo Becerra, representante del comando en Uruguay, habló con Subrayado y se refirió al comunicado emitido por Cancillería "consideramos que la Cancillería representa a un país, representa al Uruguay y debería ponerse del lado de la realidad, del lado de lo que nosotros estamos peleando que es por la democracia y la libertad. Está más que claro que el régimen de Nicolás Maduro desde hace muchísimo tiempo se alejó de eso".

TESTIMONIOS VENEZOLANOS

