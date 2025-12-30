Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico

OSE toma acciones preventivas y recomienda a la población hacer un uso responsable del agua , ante “precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de valores medios” en el sur del país.

En un comunicado, la empresa estatal comunicó que se reunió con el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Dirección Nacional de Aguas por el escenario hídrico.

A la población se le pide “no utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos, realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada, uso moderado de lavarropas y lavavajillas y minimizar el llenado de piscinas”.

“Se resolvió activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, así como emitir recomendaciones a la población para el uso responsable del agua, con el objetivo de preservar y maximizar las reservas disponibles”, indica un comunicado de la estatal, en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías.

Ante la situación, fortalecieron el “monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia”.

“El desarrollo de estudios previos, el trabajo coordinado entre las instituciones y la toma de decisiones tempranas permiten una gestión adecuada del recurso hídrico y una mejor capacidad de respuesta ante escenarios de déficit hídrico”, sostiene el comunicado.