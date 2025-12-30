RECIBÍ EL NEWSLETTER

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico

La estatal emitió un comunicado ante “precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de valores medios” en el sur del país.

canilla-agua-ose.jpg

OSE toma acciones preventivas y recomienda a la población hacer un uso responsable del agua, ante “precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de valores medios” en el sur del país.

En un comunicado, la empresa estatal comunicó que se reunió con el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Dirección Nacional de Aguas por el escenario hídrico.

A la población se le pide “no utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos, realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada, uso moderado de lavarropas y lavavajillas y minimizar el llenado de piscinas”.

ose aumenta 8,5% su tarifa a partir del proximo 1° de enero
Seguí leyendo

OSE aumenta 8,5% su tarifa a partir del próximo 1° de enero

“Se resolvió activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, así como emitir recomendaciones a la población para el uso responsable del agua, con el objetivo de preservar y maximizar las reservas disponibles”, indica un comunicado de la estatal, en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías.

Ante la situación, fortalecieron el “monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia”.

“El desarrollo de estudios previos, el trabajo coordinado entre las instituciones y la toma de decisiones tempranas permiten una gestión adecuada del recurso hídrico y una mejor capacidad de respuesta ante escenarios de déficit hídrico”, sostiene el comunicado.

Comunicado OSE

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario