Cancilleres del Mercosur firman el martes acuerdo con EFTA; "es un momento histórico", destacó Lubetkin

El ministro de Relaciones Exteriores viajará a Río de Janeiro para la firma con representantes de alto nivel de Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia.

El canciller Mario Lubetkin viajará a Río de Janeiro el martes 16 para reunirse con sus pares del Mercosur y firmar acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés).

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que desde hace un tiempo "estaba madurando la idea de la primera gran firma del Mercosur con los países del EFTA". La asociación comercial está integrada actualmente por Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, "países que tienen un alto nivel de consumo", destacó.

Lubetkin destacó la importancia de la firma del acuerdo para el Mercosur. "El martes, yo creo que es un momento histórico para el Mercosur", teniendo en cuenta que además de los cancilleres del bloque regional estarán en Río de Janeiro representantes de alto nivel de los países europeos.

Los países del EFTA no integran la Unión Europea, pero el canciller aspira a que el acuerdo con le UE se termine de concretar rápidamente hasta diciembre cuando se dé la reunión de presidentes del Mercosur.

Cancilleres del Mercosur firman el martes acuerdo con EFTA; es un momento histórico, destacó Lubetkin
