Efectivos de Republicana salvaron a una niña: "Estaba totalmente inconsciente, desvanecida, con la respiración muy débil"

Policías de la Guardia Republicana salvaron la vida de una niña en el departamento de Tacuarembó .

El cabo Alan Caraballo contó a Subrayado que estaban en la seccional sexta cumpliendo tareas administrativas cuando llegaron dos personas en moto con un bebé solicitando auxilio.

Los efectivos notaron que la situación era crítica por lo que tomaron a la pequeña y la trasladaron a un centro de salud. "La niña completamente inconsciente".

Cecilia Sandes, otra de las policías, dijo que le practicaron los primeros auxilios, masajes cardiorrespiratorios a la altura de la espalda. "Estaba totalmente inconsciente, desvanecida estaba con la respiración muy débil (...) uno se pone en la situación de madre y no es fácil".

Camilo Costa, de la Republicana, relató que tranquilizó al padre que estaba bastante nervioso. "Le dije que todo iba a estar bien".

Por su parte, el efectivo Johnny González, manifestó que se trata de una experiencia única.

La mamá de la pequeña, Martha Lanz, dijo que ella había salido a hacer un mandado y que la niña estaba con el papá. Cuando llegó su suegra le avisó que habían ido al hospital porque había convulsionado nuevamente.

Cuando la mamá llegó encontró que su hija ya estaba bien. "No es la primera vez que le da, pero no con esta gravedad". Según Martha, los médicos diagnosticaron convulsión febril. Además, destacó la rapidez y eficiencia de los efectivos policiales.