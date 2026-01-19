Maldonado: una mujer murió en el incendio de su casa, y un hombre fue internado con quemaduras

El incendio de una casa en el barrio Los Aromos de Maldonado dejó una mujer fallecida y un hombre con quemaduras que fue internado en un centro de salud.

El fuego comenzó pasadas la hora 19 del domingo 18, en una vivienda de Córcega y Sicilia, informa la Dirección Nacional de Bomberos.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, un hombre con quemaduras ya había sido trasladado por personal médico a un centro de salud.

El fuego en la vivienda era generalizado, afectando en particular a dos habitaciones “de aproximadamente 4 m² cada uno, con propagación hacia otros dos apartamentos”, detalla Bomberos.

“La edificación afectada presentaba dimensiones aproximadas de 19 metros de largo por 10 metros de ancho, con techo de losa reforzado con tirantería de madera y paredes de bloque, recubiertas exteriormente con membrana asfáltica. El inmueble contaba con dos accesos, encontrándose uno de ellos cerrado”, agrega el informe oficial.

“De forma inmediata se procedió a la apertura del acceso cerrado y al inicio de tareas de búsqueda y rescate, ingresando con equipos de protección respiratoria, ante indicios de la posible presencia de una persona atrapada. En forma simultánea se realizaron tareas de extinción, mediante ataque directo al fuego desde varios puntos, logrando evitar su propagación a los apartamentos linderos”, dice Bomberos.

Y agrega: “Finalizada la búsqueda se localizó a una persona mayor de sexo femenino, fallecida, carbonizada. Posteriormente se logró la extinción total del incendio”.

La causa del incendio es investigada ahora por personal especializado de Bomberos. Se menciona un problema en una moto como el origen de las llamas.