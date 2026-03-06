RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fin de semana algo inestable, con tiempo que va de fresco a caluroso y lluvias aisladas

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este fin de semana, con lluvias aisladas en algunas zonas del país. Los detalles del pronóstico día a día.

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este fin de semana, con lluvias aisladas en algunas zonas del país. Los detalles del pronóstico día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza templada, con mucha nubosidad en la zona norte, manteniendo algunas lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, observándose descenso de temperatura en la noche.

El sábado tendremos una mañana templada con mucha nubosidad en la zona noreste manteniendo lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche en la noche.

El domingo se espera una mañana fresca todavía con mucha nubosidad en el norte, manteniendo inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con nubosidad variable, en tanto se mantendrá con temperaturas frescas en la noche.

Viernes 6

Zona Norte: máxima 32º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º

Sábado 7

Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 31º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Domingo 9

Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

