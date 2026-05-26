Visibilidad muy reducida por una espesa niebla este martes de mañana en casi todo el país

Este martes amaneció con una espesa niebla que reduce la visibilidad al mínimo, según los registros que publica el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En Montevideo y la zona metropolitana la visibilidad es de 100 a 300 metros, y es incluso inferior, casi nula, en Rivera, de acuerdo al registro de las 6 de la mañana.

El lunes de tarde Meteorología dio un aviso a la población al respecto: “En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas, asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas”.

Esto comenzó el lunes 25 de noche y se extenderás hasta la mañana del jueves 28, dice Inumet. image

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