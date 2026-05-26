Un hombre fue atacado y herido con varios impactos de bala en piernas, brazos y espalda

Un hombre fue atacado con armas de fuego el lunes de noche en Piratas esquina Campichuelo, barrio Nuevo París, cerca de Belvedere y la zona de Tres Ombúes, Montevideo.

La Policía fue alertada por disparos en el lugar y al llegar trasladó de urgencia al herido hacia el hospital del Cerro.

Allí se le diagnosticó múltiples heridas de arma de fuego en piernas, brazos y espalda, de acuerdo al informe policial preliminar al que accedió Subrayado.

En el lugar del ataque la Policía encontró 12 casquillos de bala. Trabaja el caso personal de la Seccional 19º de la Zona Operacional 4 de Montevideo.

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