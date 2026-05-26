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EN NUEVO PARÍS

Un hombre fue atacado y herido con varios impactos de bala en piernas, brazos y espalda

Ocurrió en Nuevo París. La Policía encontró en el lugar 12 casquillos de bala. El hombre atacado fue llevado de urgencia al hospital del Cerro.

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Un hombre fue atacado con armas de fuego el lunes de noche en Piratas esquina Campichuelo, barrio Nuevo París, cerca de Belvedere y la zona de Tres Ombúes, Montevideo.

La Policía fue alertada por disparos en el lugar y al llegar trasladó de urgencia al herido hacia el hospital del Cerro.

Allí se le diagnosticó múltiples heridas de arma de fuego en piernas, brazos y espalda, de acuerdo al informe policial preliminar al que accedió Subrayado.

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Hallan el cuerpo de un hombre desmembrado cerca de San Luis, en Canelones

En el lugar del ataque la Policía encontró 12 casquillos de bala. Trabaja el caso personal de la Seccional 19º de la Zona Operacional 4 de Montevideo.

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