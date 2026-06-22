Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto

Un adolescente de 14 años fue asesinado en Maldonado en la pasada madrugada. La Policía lo encontró con varios impactos de bala dentro de un auto en las calles José Nasazzi y Alberto Supicci, en el barrio Las Cooperativas.

Hasta allí llegó personal policial alertado de que había “una persona herida por arma de fuego en el interior de un vehículo”, según da cuenta el informe primario de la Jefatura de Maldonado.

Las primeras indagatorias señalan que el asesinato habría tenido lugar cuando la víctima tuvo “un intercambio de palabras con dos individuos, quienes efectuaron varios disparos contra el auto”.

Seguí leyendo Una persona muerta y siete heridos tras choque entre tres vehículos en ruta de Maldonado

Al lugar del homicidio concurrió el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza y los principales mandos policiales del departamento.

En la escena trabajó personal de Investigaciones, Hechos Complejos y Policía Científica. El caso ahora está siendo investigado en coordinación con la fiscalía letrada de 3er. Turno.

Nota: la información inicial aportada por la Jefatura de Maldonado indicaba que el adolescente asesinado tenía 16 años. Un informe actualizado este lunes de mañana corrige la edad a 14 años.