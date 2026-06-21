Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial

La Selección Uruguaya empató 2 a 2 contra Cabo Verde en Miami. El viernes se enfrenta a España. Hasta entonces, está segunda en el grupo por la diferencia de goles, pero su chance de seguir en el Mundial quedó muy comprometida.

El viernes con España puede pasar cualquier cosa, desde quedar en primer lugar hasta quedar eliminada. Para clasificar debe vencer a España. Si empata hay que sacar la calculadora para saber si la Celeste pasa en segundo o tercer lugar. Si pierde queda con 2 puntos, afuera.

El partido, el segundo de la Celeste y de los caboverdianos en este Mundial 2026 en Norteamérica, fue en el estadio Miami Gardens, donde el marcador llegó a los 15 minutos del primer tiempo con un 0 a 0, y una tarjeta amarilla para Sidny Lopes Cabral, defensa del equipo africano.

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A los 19 minutos, hubo infracción de Bentancur, que se llevó amarilla, hubo tiro libre para el contrincante y anotó gol. Fue de Kevin Pina, y el marcador quedó a 0 - 1.

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El primer gol celeste llegó a los 43 minutos de ese mismo tiempo. Fue de Maxi Araujo, que le permitió al equipo alcanzar el empate.

Entonces, en los minutos extras, casi al final del primer tiempo, Canobbio anotó el segundo gol del equipo Celeste, que pasó a estar 2 a 1.

Corrían los 60 minutos de juego cuando Hélio Varela apunto otro para Cabo Verde, e igualó el marcador de la Celeste.

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde (C), Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas fueron el equipo inicial.

Los suplentes eran Sergio Rochet, Santiago Mele, José María Giménez, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre.

Los cambios llegaron a los 70 minutos. Entró Darwin Núñez por Federico Viñas y Nicolás de la Cruz por Manuel Ugarte. El otro cambio fue Brian Rodríguez por Maximiliano Araújo, a los 81 minutos.

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El resultado anterior terminó en 1 a 1 ante Arabia Saudita. Cabo Verde había empatado sin goles ante España, que este domingo más temprano le ganó 4 a 0 al primer rival de la Celeste en el grupo.

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El 11 de Cabo Verde

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FUENTE: Con información de AFP