RECIBÍ EL NEWSLETTER
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial

Los errores de Uruguay le costaron caro. Perdía 1-0 por una falla inexplicable en la barrera y lo dio vuelta con goles de Maxi Araújo y Canobbio. En el segundo tiempo un horror de Mathías Olivera y Muslera pusieron el 2 a 2.

Uruguay VS Cabo Verde. Foto: AFP

Uruguay VS Cabo Verde. Foto: AFP

Uruguay VS Cabo Verde. Foto: AFP

Uruguay VS Cabo Verde. Foto: AFP

Gol de Araujo a los 43 minutos. Foto: AFP

Gol de Araujo a los 43 minutos. Foto: AFP

Maxi Araujo y Canobbio festejan el segundo gol de Uruguay. Foto: AFP

Maxi Araujo y Canobbio festejan el segundo gol de Uruguay. Foto: AFP

Cabo Verde celebra el gol a los 19 minutos. Foto: AFP&nbsp;

Cabo Verde celebra el gol a los 19 minutos. Foto: AFP 

Equipo de Uruguay ante Cabo Verde. Foto: AFP

Equipo de Uruguay ante Cabo Verde. Foto: AFP

Bielsa. Foto: AFP

Bielsa. Foto: AFP

Jugadores de Uruguay en el calentamiento previo. Foto: AFP

Jugadores de Uruguay en el calentamiento previo. Foto: AFP

Marcelo Bielsa llegando al estadio en Miami. Foto: AFP

Marcelo Bielsa llegando al estadio en Miami. Foto: AFP

Hinchada celeste en las afueras del estadio. Foto: AFP

Hinchada celeste en las afueras del estadio. Foto: AFP

La Selección Uruguaya empató 2 a 2 contra Cabo Verde en Miami. El viernes se enfrenta a España. Hasta entonces, está segunda en el grupo por la diferencia de goles, pero su chance de seguir en el Mundial quedó muy comprometida.

El viernes con España puede pasar cualquier cosa, desde quedar en primer lugar hasta quedar eliminada. Para clasificar debe vencer a España. Si empata hay que sacar la calculadora para saber si la Celeste pasa en segundo o tercer lugar. Si pierde queda con 2 puntos, afuera.

El partido, el segundo de la Celeste y de los caboverdianos en este Mundial 2026 en Norteamérica, fue en el estadio Miami Gardens, donde el marcador llegó a los 15 minutos del primer tiempo con un 0 a 0, y una tarjeta amarilla para Sidny Lopes Cabral, defensa del equipo africano.

bielsa: no hay duda que uruguay es un mejor equipo que cabo verde, pero eso hay que demostrarlo
Seguí leyendo

Bielsa: "No hay duda que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo"

A los 19 minutos, hubo infracción de Bentancur, que se llevó amarilla, hubo tiro libre para el contrincante y anotó gol. Fue de Kevin Pina, y el marcador quedó a 0 - 1.

image

El primer gol celeste llegó a los 43 minutos de ese mismo tiempo. Fue de Maxi Araujo, que le permitió al equipo alcanzar el empate.

Entonces, en los minutos extras, casi al final del primer tiempo, Canobbio anotó el segundo gol del equipo Celeste, que pasó a estar 2 a 1.

Corrían los 60 minutos de juego cuando Hélio Varela apunto otro para Cabo Verde, e igualó el marcador de la Celeste.

Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde (C), Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Federico Viñas fueron el equipo inicial.

Los suplentes eran Sergio Rochet, Santiago Mele, José María Giménez, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre.

Los cambios llegaron a los 70 minutos. Entró Darwin Núñez por Federico Viñas y Nicolás de la Cruz por Manuel Ugarte. El otro cambio fue Brian Rodríguez por Maximiliano Araújo, a los 81 minutos.

la-formacion-de-uruguay-ante-cabo-verde-afp

El resultado anterior terminó en 1 a 1 ante Arabia Saudita. Cabo Verde había empatado sin goles ante España, que este domingo más temprano le ganó 4 a 0 al primer rival de la Celeste en el grupo.

image

El 11 de Cabo Verde

image

FUENTE: Con información de AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Femicidio en Tres Ombúes: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida
investigan si se ahogó

Una mujer de 39 años murió cuando practicaba deporte acuático este sábado en Salto
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
TIENE 30 AÑOS

Detuvieron a un delincuente buscado por homicidio de un bebé en Colón y doble crimen en Las Piedras
EMPEZÓ EL INVIERNO

Jornadas muy frías, con aguanieve para algunas zonas al comienzo de la semana: el pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Muy frío, helado, con mínimas bajo cero y la posibilidad de que caiga aguanieve, informa Nubel Cisneros
Femicidio en Tres Ombúes: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida video
MONTEVIDEO

Femicidio en Tres Ombúes: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida
Uruguay VS Cabo Verde. Foto: AFP
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial

Dejá tu comentario