"Esto no es el Frente Amplio, esto es Jorge Díaz", dijo Bustillo sobre "la tramoya" que lo involucra en el caso Marset

El excanciller Francisco Bustillo apuntó directamente al actual prosecretario de Presidencia Jorge Díaz como el responsable de una “tramoya” judicial y administrativa que lo involucra en el llamado caso Marset, en referencia al pasaporte entregado al narco uruguayo a fines de 2021 cuando estaba detenido en Dubai, lo que le permitió entonces salir del país y evadir a la Justicia.

“Esto no es el Frente Amplio, esto es Jorge Díaz”, dijo Bustillo este lunes entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10. Y agregó: “Al Frente le sirvió esta situación en la campaña, pero esto es Jorfe Díaz”.

Bustillo habló este lunes para responder al sumario que le inició la Cancillería (con retención de la mitad del sueldo) por negarse a declarar en la investigación interna que se lleva adelante para determinar responsabilidades en el caso Marset. Bustillo es funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Al respecto, el excanciller del gobierno de Lacalle Pou, dijo que en la primera instancia de la investigación administrativa sí fue a declarar, pero aseguró que luego la instrucción “salió de la Cancillería” y ahora la lleva adelante “una abogada que está bajo la égida de Jorge Díaz”.

“En la primer investigación de Jurídica declaré durante dos horas. Luego se decidió que llevara la investigación una abogada que depende de Jorge Díaz, que era el abogado de Carolina Ache. Una abogada bajo la égida de Jorge Díaz. Trabaja en Presidencia, donde hay un grupo de abogados que trabaja bajo la égida de Jorge Díaz, y ella es una”, aseguró Bustillo.

“Un disparate”

El exjerarca calificó de “disparate” el sumario en su contra, y citó un escrito que presentó en su defensa el abogado Delpiazzo, en el que señala que no se lo puede sumariar porque cuando ocurrió el caso Marset, Bustillo era canciller y su cargo de carrera en el Ministerio estaba suspendido.

“Es improcedente el sumario, no es un capricho, obedece a un escrito que presentó Delpiazo. Se me pretende responsabilizar de algo que ocurrió cuando yo era canciller, y había dejado en suspenso mi cargo de carrera, presupuestal, esa es la razón por la que no se me puede sumariar, no hay antecedentes de un sumario a un canciller”, dijo Bustillo, citando el documento que elaboró el abogado.

Consultado acerca de por qué cree entonces que el actual canciller Mario Lubetkin firmó el sumario en su contra, dando paso a Jurídica del Ministerio, Bustillo respondió: “Lubetkin no es abogado y la jurídica de Canciller, bueno, tengo mis reservas”. “No han estado a la altura de las circunstancias”, agregó.

“Entiende Delpiazzo que no puedo ser sumariado. Yo tenía responsabilidad política como canciller, la asumí y por eso me fui”, dijo Bustillo, al hacer referencia a que renunció tras lo ocurrido con el pasaporte a Marset.

“Hay problemas de fondo y de forma en este sumario. Manifiesta improcedencia, desvío de poder y no se puede sancionar a una persona dos veces. Yo fui sancionado al tener que renunciar”, agregó.

“Es un disparate, cómo se me va a tratar de responsabilizar como funcionario de carrera cuando era canciller”, dijo Bustillo, y aseguró que fue “amenazado”.

“Me amenazaron. La abogada sumariante me dijo que si no declaraba podía ser sancionado con retención del sueldo”, apuntó, e insistió en que no irá a declarar en el sumario iniciado hace pocos días: “No voy a ir porque no corresponde. Lo que yo dije en la investigación administrativa se mantiene. Pueden ir a buscar allí lo que dije. Yo declaré dos veces en la investigación administrativa inicial. En el sumario no me voy a presentar porque no corresponde”.

Carolina Ache embajadora

Bustillo señaló que la responsabilidad en el caso del pasaporte a Marset la tuvo en su momento la vicecanciller Carolina Ache, y apuntó nuevamente a Jorge Díaz, quien fue entonces su abogado-

“¿Quién le dio el cargo de embajadora en Portugal a Carolina Ache? Jorge Díaz. ¿Qué mérito tenía? Ninguno. Había 300 funcionarios de carrera mejor preparados”, aseguró Bustillo.

“La forma de salvarla a Ache fue pasarle la responsabilidad a otro, en ese caso fui yo”, dijo Bustillo sobre la estrategia de Jorge Díaz como abogado de la exviceministra, designada como embajadora en Portugal por el gobierno de Yamandú Orsi.

“La que tendría que estar sumariada, si se pudiera, creo que no, sería Ache”, agregó: “En todos los episodios que generaron ruido en el caso Marset, estaba Ache”.

“Acto deleznable”

Bustillo fue consultado sobre lo que le dijo a Ache en una conversación privada, grabada entonces por la exvicecanciller, cuando le sugirió que tirara el celular para no tener que mostrar los chats de Wahtsapp en los que se hablaba de Marset.

Dijo que lo que hizo Ache, de grabar la conversación, “fue un acto deleznable”. Reconoció que la frase que le dijo entonces a Ache fue “un espanto”.

“Es un espanto esa frase, pero se sacó de contexto y además se editó el audio. Ella venía insoportable con el tema porque habíamos terminado una investigación administrativa en la que ella se negó a entregar los mensajes. Después cambió de opinión y no sabía que hacer. Yo no tenía arte ni parte. No había actuado en el caso Marset. Me llama a las 10 y media de la noche, yo estaba enfermo, y para sacármela de encima le dije ta, tirá el celular”, contó Bustillo.

El excanciller aseguró que entonces decidió renunciar para no perjudicar al gobierno y porque al año siguiente eran las elecciones.

“Lo pensé bien y terminé dando un paso al costado. Si me mantenía en el cargo hubiera sido peor”, dijo.

Consultado acerca de si fue Lacalle Pou quien le pidió que renunciara, Bustillo respondió: “Le presenté la renuncia, lo conversé con él y entendió que las razones eran valederas y nos servía a todos. Por eso decidió sacarme”, y agregó: “Hasta el día de hoy siento el respaldo de Lacalle Pou”.