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MUNDIAL 2026

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo

Sobre los minutos que estuvo De la Cruz, en el segundo tiempo, Bielsa afirmó que lo fue "ubicando de acuerdo a las necesidades" que planteó el juego.

Fotos: AFP

Fotos: AFP

El técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo este domingo que ni Ronald Araujo ni Giorgian De Arrascaeta estarán listos para juagar ante España el próximo viernes.

Los dos futbolistas continúan trabajando en recuperarse para poder tener minutos en cancha, si la Celeste sigue en el Mundial 2026.

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", sostuvo Bielsa en conferencia de prensa luego del empate con Cabo Verde.

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También habló de Nicolás de la Cruz, que jugó pocos minutos tras cambio con Manuel Ugarte, y que también se estuvo recuperando en los últimos días. "Él ha hecho mucho esfuerzo para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos en el primer semestre de Flamengo, y yo finalmente no le otorgué la posibilidad de mostrar la cantidad de minutos que puede absorber. Lo fui ubicando de acuerdo a las necesidades que me planteó el juego", añadió.

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