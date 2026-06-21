"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo

También habló de Nicolás de la Cruz, que jugó pocos minutos tras cambio con Manuel Ugarte, y que también se estuvo recuperando en los últimos días. "Él ha hecho mucho esfuerzo para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos en el primer semestre de Flamengo, y yo finalmente no le otorgué la posibilidad de mostrar la cantidad de minutos que puede absorber. Lo fui ubicando de acuerdo a las necesidades que me planteó el juego", añadió.