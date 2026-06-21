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EMPEZÓ EL INVIERNO

Jornadas muy frías, con aguanieve para algunas zonas al comienzo de la semana: el pronóstico de Nubel Cisneros

Este domingo continuará entre frío y fresco por la tarde, pero el descenso de temperatura más marcado será hacia la noche.

Heladas y temperatura bajo cero. Foto: compartida con Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro. Archivo.&nbsp;

Heladas y temperatura bajo cero. Foto: compartida con Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro. Archivo. 

Este domingo la mañana comenzó muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.

La tarde continuara fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes comienza muy frio con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas.

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En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, no descartándose chaparrones de aguanieve en el sur y este.

El martes la mañana estará muy fría con algunas lluvias y lloviznas aisladas principalmente en el sur y este.

La tarde continuará fría con nubosidad variable, manteniendo la probabilidad de chaparrones de aguanieve en las costas sureste y este.

Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.

En el sur, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.

En el este, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.

En el oeste, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.

En el metro, la máxima será de 10ºC y la mínima de 6ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 15ºC y la mínima de 2ºC.

En el sur, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.

En el este, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.

En el oeste, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.

En el metro, la máxima será de 11ºC y la mínima de 4ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 12ºC y la mínima de -4ºC.

En el sur, la máxima será de 12ºC y la mínima de -4ºC.

En el este, la máxima será de 12ºC y la mínima de -4ºC.

En el oeste, la máxima será de 12ºC y la mínima de -5ºC.

En el metro, la máxima será de 10ºC y la mínima de 0ºC.

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