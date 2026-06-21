Este domingo la mañana comenzó muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros.
Jornadas muy frías, con aguanieve para algunas zonas al comienzo de la semana: el pronóstico de Nubel Cisneros
Este domingo continuará entre frío y fresco por la tarde, pero el descenso de temperatura más marcado será hacia la noche.
La tarde continuara fría a fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose importante descenso de temperatura en la noche.
El lunes comienza muy frio con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y lloviznas.
Ingreso de un sistema frontal frío con lluvias y lloviznas, y vientos del sur; ¿qué pasará con la nieblas?
En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, no descartándose chaparrones de aguanieve en el sur y este.
El martes la mañana estará muy fría con algunas lluvias y lloviznas aisladas principalmente en el sur y este.
La tarde continuará fría con nubosidad variable, manteniendo la probabilidad de chaparrones de aguanieve en las costas sureste y este.
Temperaturas para el domingo:
En el norte, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.
En el sur, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.
En el este, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.
En el oeste, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.
En el metro, la máxima será de 10ºC y la mínima de 6ºC.
Temperaturas para el lunes:
En el norte, la máxima será de 15ºC y la mínima de 2ºC.
En el sur, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.
En el este, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.
En el oeste, la máxima será de 14ºC y la mínima de 2ºC.
En el metro, la máxima será de 11ºC y la mínima de 4ºC.
Temperaturas para el martes:
En el norte, la máxima será de 12ºC y la mínima de -4ºC.
En el sur, la máxima será de 12ºC y la mínima de -4ºC.
En el este, la máxima será de 12ºC y la mínima de -4ºC.
En el oeste, la máxima será de 12ºC y la mínima de -5ºC.
En el metro, la máxima será de 10ºC y la mínima de 0ºC.
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