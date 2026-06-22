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Tiene 23 años

Investigan intento de homicidio en Villa Española: una joven fue baleada en el cuello

La víctima tiene 23 años y se encontraba junto a un hombre. Tras ser herida, fue trasladada al hospital Pasteur y luego al Español.

Foto: Subrayado. Larravide y Agaces, Villa Española.

Foto: Subrayado. Larravide y Agaces, Villa Española.

Este domingo, ocupantes de una moto pasaron frente a una casa en Larravide y Agaces, en el barrio Villa Española, y dispararon contra un hombre y una mujer, según dijo a la Policía un testigo.

Uno de los proyectiles impactó en el cuello de una joven de 23 años, que fue trasladada de urgencia al Hospital Pasteur y luego derivada al Español, donde se le constató la herida. Pese al impacto, se encuentra estable y fuera de peligro.

A pedido de la Fiscalía, el caso fue catalogado como tentativa de homicidio. En consecuencia, lo está investigando el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Mataron a un hombre de varios disparos en Villa Española, la Policía halló 14 casquillos 9mm. Foto: Archivo Subrayado.
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Mataron a un hombre de varios disparos en Villa Española, la Policía halló 14 casquillos 9mm

Los efectivos de ese Departamento trabajaron en la escena, donde no hallaron indicios pero procuraron filmaciones de cámaras de vigilancia y testigos para intentar dar con los atacantes.

El crimen ocurrió en la misma esquina donde, el miércoles, fue asesinado a tiros un hombre de 46 años. Ese caso aún está bajo investigación.

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