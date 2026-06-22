Investigan intento de homicidio en Villa Española: una joven fue baleada en el cuello

Este domingo, ocupantes de una moto pasaron frente a una casa en Larravide y Agaces, en el barrio Villa Española, y dispararon contra un hombre y una mujer, según dijo a la Policía un testigo.

Uno de los proyectiles impactó en el cuello de una joven de 23 años, que fue trasladada de urgencia al Hospital Pasteur y luego derivada al Español, donde se le constató la herida. Pese al impacto, se encuentra estable y fuera de peligro.

A pedido de la Fiscalía, el caso fue catalogado como tentativa de homicidio. En consecuencia, lo está investigando el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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Los efectivos de ese Departamento trabajaron en la escena, donde no hallaron indicios pero procuraron filmaciones de cámaras de vigilancia y testigos para intentar dar con los atacantes.

El crimen ocurrió en la misma esquina donde, el miércoles, fue asesinado a tiros un hombre de 46 años. Ese caso aún está bajo investigación.