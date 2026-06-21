Detuvieron en unas criollas a un delincuente buscado por homicidio de un bebé en Colón y doble crimen en Las Piedras

Un hombre de 30 años apodado “Dybu” fue identificado por el Departamento de Homicidios de Montevideo como el líder de la banda que atentó contra otro hombre en Colón y mató a su hijo de un año y medio el pasado 27 de abril. Para los investigadores, este peligroso delincuente estuvo aquel día dentro del vehículo desde donde se arremetió a tiros contra el auto del padre del bebé que fue asesinado. Está detenido.

“Dybu” también había sido identificado por el Departamento de Homicidios de Canelones por haber participado de un doble homicidio ocurrido en febrero en el asentamiento Corfrisa, en Canelones.

En un trabajo conjunto entre ambas dependencias policiales, los investigadores recibieron información sobre que delincuente asistiría este domingo a un evento de criollas en Sauce, Canelones y allí se logró su detención esta mañana.

El sospechoso de los dos homicidios quedó a disposición de Hechos Complejos de Montevideo, debido a la gravedad del crimen del bebé en Colón.

Por el homicidio del bebé hay tres personas involucradas: un menor que está siendo investigado, un hombre de 46 que organizó la logística y fue está imputado y faltaba detener al líder del grupo criminal, el "Dybu".

EL HOMICIDIO DEL BEBÉ

Un bebé de un año y medio fue asesinado durante un ataque a tiros en Colón, a última hora de la tarde del 27 de abril. El menor fue asistido en un centro médico de la zona, pero murió a raíz de las heridas.

La víctima recibió un disparo en la cabeza cuando viajaba con su padre, de 21 años, en un auto Volkswagen Vento rojo. Ambos fueron atacados a balazos en Pasaje J y Aparicio Saravia. Los tiradores se desplazaban en otro vehículo.

Tras el ataque, el joven condujo hasta un supermercado ubicado en Eduardo Raíz y Eugenio Garzón para pedir ayuda. En el lugar quedó el vehículo. Las dos víctimas fueron trasladadas a una mutualista en Colón, donde se confirmó la muerte del menor. En tanto, el padre recibió balazos en un brazo, en un hombro y en un oído.

EL DOBLE CRIMEN EN COFRISA

El doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana del 10 de febrero en 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras, Canelones. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años que fueron atacados a tiros; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo Subrayado en ese momento.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.