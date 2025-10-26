Maldonado: condenaron a seis años de cárcel al hombre de 32 años que asaltó y lastimó a una anciana en su casa

Un hombre de 32 años fue identificado como el autor de la rapiña a una anciana en su casa de Maldonado , y lo condenaron a seis años de cárcel.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que un delincuente ingresó a la vivienda y con violencia redujo a la dueña de casa, para robar la garrafa de 13 kilos que tenía conectada a la estufa a gas.

Ocurrió en la noche del martes, casi a las 00:00 horas. La mujer se levantó hacia la puerta porque golpearon, y un delincuente con capucha y el rostro cubierto la forcejeó, le tapó la boca, la empujó sobre un sofá y sin soltarla, se llevó la garrafa de gas.

Seguí leyendo Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento

La víctima resultó con lesiones durante la rapiña. El atacante ya tenía antecedentes y vivía cerca de la casa de la mujer.

La Policía concurrió el jueves a la casa del delincuente, pero no lo localizó, pero este viernes fue detectado por personal policial, intentó fugar pero fue detenido.

Fue condenado como un delito de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales.