Maldonado: condenaron a seis años de cárcel al hombre de 32 años que asaltó y lastimó a una anciana en su casa

El atacante ya tenía antecedentes y vivía cerca de la casa de la mujer. Intentó fugarse pero fue detenido por la Policía y posteriormente condenado.

Un hombre de 32 años fue identificado como el autor de la rapiña a una anciana en su casa de Maldonado, y lo condenaron a seis años de cárcel.

Cámaras de seguridad registraron el momento en el que un delincuente ingresó a la vivienda y con violencia redujo a la dueña de casa, para robar la garrafa de 13 kilos que tenía conectada a la estufa a gas.

Ocurrió en la noche del martes, casi a las 00:00 horas. La mujer se levantó hacia la puerta porque golpearon, y un delincuente con capucha y el rostro cubierto la forcejeó, le tapó la boca, la empujó sobre un sofá y sin soltarla, se llevó la garrafa de gas.

La víctima resultó con lesiones durante la rapiña. El atacante ya tenía antecedentes y vivía cerca de la casa de la mujer.

La Policía concurrió el jueves a la casa del delincuente, pero no lo localizó, pero este viernes fue detectado por personal policial, intentó fugar pero fue detenido.

Fue condenado como un delito de rapiña especialmente agravada en régimen de reiteración real con un delito de lesiones personales.

