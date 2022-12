Maldonado aprobó proyecto del Hotel San Rafael que tendrá "la torre más alta de Latinoamérica"

La Junta de Maldonado aprobó con modificaciones el proyecto del ex Hotel San Rafael , del empresario Cipriani. El Frente Amplio no acompañó.

El Frente Amplio no acompañó el proyecto. “En 2018 decíamos que lamentablemente veíamos una especulación, que no se iba a concretar la obra. Y lo que se estaba planteando por parte del Ejecutivo departamental y del propio inversor, promesas de que se iban a generar miles de puestos de trabajo, en los hechos no se concretaría. Lamentablemente, cuatro años después estamos hablando de lo mismo”, sostuvo el edil frenteamplista Leonardo Delgado.